Tierschutzkalender aus Graz: „Es ist mein Herzensprojekt“

2017 erschien die erste Ausgabe des Tierschutzkalenders des Grazer Landestierheims, den Sabine Fallend gestaltete. Ehrenamtlich, denn: „Es ist mein Herzensprojekt.“ Schon als Jugendliche half sie im Tierheim, später brachte sie ihr kreatives Talent als Fotografin und Grafikdesignerin ein. „So kann ich etwas beitragen“, sagt sie. Tierschutz hatte für die Tierfotografin schon immer einen hohen Wert. Dass sie ihre Fähigkeiten für etwas einsetzen kann, das ihr am Herzen liegt, freut sie sichtlich: „Ich möchte die Tierschutzarbeit unterstützen, damit sie fortbestehen kann. Ohne den Einsatz dieser Menschen gäbe es so viel mehr Tierleid!“

Momentaufnahmen voller Vertrauen

Ihre oberste Priorität bei den Shootings ist es, dass sich die Tiere dabei wohlfühlen. „Ich zwinge niemals ein Tier vor meine Kamera“, betont sie. Besonders berührend sind für sie jene Momente, wenn ihr scheue oder ältere Tiere für einen Augenblick Vertrauen schenken. Dabei gehen ihr besonders die Geschichten jener Tiere unter die Haut, die ihren Menschen verloren haben. Doch egal, ob Hund, Katze oder Rosakakadu – sie findet für jedes Tier eine Perspektive, die seine Geschichte erzählt. Ihre emotionale Herausforderung ist dabei jedes Jahr dieselbe: „Ich kann leider nicht alle Tiere mit nach Hause nehmen.“

Sabine Fallend ist die Frau hinter dem Kalender des Grazer Landestierheims

Teamarbeit mit Gefühl

Die Zusammenarbeit mit dem Tierheim ist eingespielt: „Bewundernswert finde ich, dass sich die Mitarbeiter:innen hierfür oft in ihrer Freizeit die Zeit nehmen, um mir bei den Fotos zu assistieren.“ Dabei kommen nicht selten auch Leckerlis aus deren eigenen Gärten zum Einsatz: Sonnenblumenkerne oder Knabberäste für Vögel und Kleintiere helfen Sabine dabei, das beste Bild zu knipsen… „Ich finde es besonders schön, dass sich auch die Menschen in die Kalendergestaltung einbringen können, die täglich mit diesen Tieren arbeiten und sie am besten kennen“, sagt sie. So wird jeder Kalender zu einem echten Gemeinschaftswerk, das vor Ort für eine kleine Spende zu haben ist. „Die Kalender helfen bei der Vermittlung der Tiere und unterstützen den Verein auch finanziell“, freut sich die Fotografin.

Bilder, die etwas bewegen

Zwei bis drei volle Arbeitstage steckt sie jährlich in das Projekt. Kreative Herausforderungen zeigen sich dabei oft bei Tieren, die in Käfigen leben und die Sabine Fallend nicht im Freien fotografieren kann. „Da muss ich mir manchmal wirklich etwas einfallen lassen“, lächelt sie. Doch diese Herausforderungen nimmt sie gerne an. Immerhin zählt am Ende nur der Zweck. Mit jedem Kalenderblatt möchte sie Bewusstsein schaffen. „Ich wünsche mir, dass die Menschen beim Anschauen spüren, wie besonders jedes Tier ist – unabhängig davon, wie es aussieht.“ Denn für sie steht fest: „Jedes Tier hat es verdient, bedingungslos geliebt zu werden und ein sicheres Zuhause zu haben.“