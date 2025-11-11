Bundesministerin Holzleitner zu Gast an der Uni Graz

Beim Besuch an der Universität Graz sprach Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) über Finanzierung, Lehramtsstudien und frühkindliche Bildung und fand klare Worte zur Bedeutung der Hochschule für Österreichs Zukunft.

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner war am Dienstag, dem 11. November 2025, zu Gast an der Universität Graz und zeigte sich beeindruckt. In Gesprächen mit Rektor Peter Riedler, dem Rektorat und Studierenden ging es um Themen, die das Bildungssystem derzeit stark beschäftigen: Universitätsfinanzierung, Lehramtsstudien und die Ausbildung von Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen. Die Ministerin betonte: „Die Universität Graz ist eine der zentralen wissenschaftlichen Institutionen unseres Landes. Sie verbindet exzellente Forschung mit hoher gesellschaftlicher Verantwortung.“

Lehrkräfte als Schlüssel der Zukunft

Ein Schwerpunkt des Austauschs lag auf der Lehramtsausbildung – einem Bereich, der angesichts des Lehrkräftemangels große Bedeutung hat. Rund ein Fünftel der prüfungsaktiven Studierenden ist an der Universität Graz im Lehramtsstudium eingeschrieben. Ziel sei es, so Rektor Peter Riedler, „die hohe Qualität und die wissenschaftliche Verankerung dieser Ausbildung langfristig zu sichern“. Holzleitner unterstrich, dass gut ausgebildete Lehrkräfte „entscheidend für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen“ seien.

©Uni Graz/Lunghammer | Holzleitner informierte sich über aktuelle Projekte am Campus, darunter die neue Lernzone und Initiativen für ein respektvolles Miteinander.

Frühkindliche Bildung im Mittelpunkt

Auch die Ausbildung der Jüngsten stand im Fokus. Mit einer Ausbildungsoffensive und 150 neuen Ausbildungsplätzen stärkt die Universität Graz die Elementarpädagogik – ein Bereich, der in Österreich zunehmend in den Blick rückt. Holzleitner sprach von einem „wichtigen Signal für die frühkindliche Bildung“, das Forschung, Praxis und Ausbildung stärker miteinander verbindet.

Campus im Wandel

Beim Rundgang über den Campus informierte sich die Ministerin über aktuelle Projekte. Besonders die Kampagne „LUISA“ gegen sexuelle Belästigung stieß auf Interesse. Sie soll ein respektvolles Miteinander an der Uni fördern. Ein weiteres Vorhaben: Die ehemalige Mensa wird zu einer modernen Lernzone umgebaut, die Studierenden ab Mitte Jänner rund um die Uhr offensteht. Eine kurze Führung durch die Universitätsbibliothek bot Einblicke in die reiche akademische Geschichte der Uni Graz, von alten Handschriften bis zu digitalen Forschungsprojekten.

Dialog auf Augenhöhe

Zum Abschluss traf Holzleitner Vertreterinnen und Vertreter der Österreichischen Hochschüler_innenschaft. Bei Kaffee und Gesprächen standen die Anliegen der Studierenden im Mittelpunkt – von Studienbedingungen bis hin zu Fragen der Forschungsbewertung. Rektor Riedler zeigte sich zufrieden mit dem Besuch: „Der Austausch war ein wichtiges und sehr positives Signal. Er bestärkt uns darin, unseren Weg im Dialog mit Politik, Gesellschaft und Studierenden weiterzugehen.“