Burgruine Gösting: Stadt Graz stellt Ruine offiziell wieder zum Verkauf

Anders als vor einem Jahr ist das Schicksal der Burgruine diesmal besiegelt. Der Pachtvertrag läuft Ende November aus, doch dieser wird nicht verlängert. Stattdessen ist es fix: Die Burg steht wieder zum Verkauf.

Die Burgruine Gösting, eines der ältesten Wahrzeichen der Stadt, steht zum Verkauf. Ende November läuft der Pachtvertrag zwischen der Stadt Graz und den Erben des verstorbenen Eigentümers Hubert Auer aus und wird nach langem hin und her nicht verlängert. Damit endet eine jahrzehntelange Verbindung zwischen der Stadt und dem historischen Anwesen. Man habe nach eingehender Prüfung entschieden, den Pachtvertrag auslaufen zu lassen, denn die Folgekosten wären schlicht zu hoch gewesen, heißt es seitens Stadt Graz gegenüber der Kleinen Zeitung. Laut Eber belaufen sich die notwendigen Investitionen und Sanierungen auf mehrere Millionen Euro.

Zum Verkauf

Bereits im Sommer wurde die Burgruine samt rund 180 Hektar Grund online ausgeschrieben, der Kaufpreis lag damit rund 6,5 Millionen Euro. Das Inserat war aber nur wenige Tage online und wurde kurze Zeit darauf runtergenommen. Damit wäre das Anwesen fast dreimal so teuer wie im Jahr 2023, denn damals hätte die Stadt Graz die Burg um 2,5 Millionen Euro kaufen können. Mit dem Auslaufen des Vertrags und dem anstehenden Verkauf geht ein Stück Grazer Stadtgeschichte in private Hände über. Ob neue Eigentümer das Areal der Öffentlichkeit wieder zugänglich machen, ist offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 08:35 Uhr aktualisiert