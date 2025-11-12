Neue Ideen für die Annenpassage: Robosch will „Bibliothek für alles“ schaffen

Seit Jahren steht die Annenpassage leer, jetzt will SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch das Areal neu beleben. Ihr Vorschlag: Ein offener Ort für Bildung, Kultur und Begegnung mitten in Graz.

Die Annenpassage im Grazer Bezirk Gries gilt seit Jahren als Problemzone, leerstehend, ungenutzt, mit großem Potenzial. Nun will SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch das ändern. Mit einem Dringlichen Antrag fordert sie ein Konzept, das die Passage in ein lebendiges Zentrum für Lernen, Kultur und soziales Miteinander verwandelt.

©Stadt Graz/ Fischer Für SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch hat die Annenpassage viel Potenzial.

Annenpassage neu beleben

Die Annenpassage, einst als Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt gedacht, steht seit Jahren leer. Ihre Lage zwischen Bahnhof, Annenstraße und Esperantoplatz macht sie aber zu einem idealen Ort für einen Neuanfang. Genau dort sieht Anna Robosch eine Chance für ein modernes Stadtprojekt mit gesellschaftlichem Mehrwert. „Die Annenpassage darf kein Symbol für Stillstand bleiben. Sie könnte ein Ort werden, an dem Bildung, Kultur und soziales Miteinander aufeinandertreffen, quasi eine Bibliothek für alles, die Graz als moderne, offene Stadt erlebbar macht“, betont Robosch.

Inspiration aus Oslo

Als Vorbild nennt die SPÖ-Gemeinderätin Projekte wie die Deichman-Bibliothek in Oslo, wo Literatur, digitale Bildung, Gastronomie, Co-Working und Familienangebote ineinandergreifen. Ähnlich könnte auch in Graz ein Ort entstehen, der Lernen, Kreativität und Begegnung vereint. Gedacht ist an ein Konzept mit Stadtbibliothek, Lern- und Kreativzonen, Kultur- und Veranstaltungsräumen, Jugend- und Familienangeboten sowie Co-Working- und Maker-Spaces – ein Ort, der Leben in den Bezirk bringt und soziale Teilhabe fördert. „Wir müssen bestehende Räume neu denken und für die Menschen öffnen. Die Annenpassage kann zu einem Motor für Stadtentwicklung, soziale Teilhabe und Innovation werden“, so Robosch weiter.

Antrag im Gemeinderat eingebracht

Der Dringliche Antrag der SPÖ sieht vor, dass Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) beauftragt wird, Gespräche mit den Eigentümern der Annenpassage zu führen und mögliche Nutzungsszenarien zu prüfen. Parallel dazu sollen Kulturamt, Jugend- und Familienamt sowie die Abteilung für Bildung und Integration ein gemeinsames Konzept entwickeln, das kulturelle, soziale und wirtschaftliche Aspekte verbindet. „Mit diesem Vorstoß soll ein Impuls gesetzt werden, um die Annenpassage aus dem Dornröschenschlaf zu holen und zu einem lebendigen Ort der Begegnung und Zukunftsgestaltung zu machen“, so Robosch abschließend.