Gefälschter MedUni-Brief schockiert Opferfamilien des Grazer Amoklaufs

Familie und Angehörige des Amoklaufs in Graz kommen einfach nicht zur Ruhe: Eine unbekannte Person verschickt Schreiben im Namen der MedUni Graz und behauptet Fehler bei Obduktionen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Fünf Monate nach dem Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse sorgt ein gefälschter Brief für Entsetzen. Angehörige der Opfer erhielten Post, angeblich von der Medizinischen Universität Graz, mit dem Vorwurf schwerer Fehler bei den Obduktionen. Die Universität spricht von einer „pietätlosen Fälschung“, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

MedUni: „Es handelt sich um eine Fälschung!“

Der Schock sitzt tief. Mehrere Familien, die beim Amoklauf am 10. Juni 2025 ihre Kinder verloren haben, fanden kürzlich laut einem Bericht der Kleinen Zeitung, einen Brief im Postkasten, mit dem Logo und Briefkopf der MedUni Graz. Darin heißt es, die Gerichtsmedizin habe bei den Obduktionen und Gutachten zur Todesursache „schwere Fehler“ gemacht und diese vertuschen wollen. Doch das Schreiben ist eine Fälschung. Die MedUni stellte klar, dass es sich um ein manipuliertes Dokument handelt und zeigte den Vorfall sofort an. „Es ist unfassbar, was hier ein noch unbekannter Täter diesen Eltern antut“, sagt Anwältin Karin Prutsch-Lang, die sieben Opferfamilien juristisch vertritt. Sie habe schon einmal ein ähnliches Schreiben erhalten. Besonders erschütternd sei, dass der Absender offenbar über die Adressen der Opferfamilien verfügte.

MedUni Graz: „Verwerflicher Täuschungsversuch“

Auch an der MedUni Graz reagiert man mit Fassungslosigkeit. In einer Stellungnahme gegenüber der Kleinen Zeitung, heißt es, es sei „äußerst verwerflich“, dass jemand versuche, den Eindruck zu erwecken, die Universität selbst habe die Familien über angebliche Fehler informiert. Die Institutsleiterin der Gerichtsmedizin übermittelte den Brief umgehend an die Staatsanwaltschaft Graz, die die Echtheit prüfte. Ob bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, sei derzeit offen, die Justiz wolle die noch ausstehenden Gutachten jedenfalls genau prüfen.

„Ein Angriff auf trauernde Menschen“

Für Anwältin Prutsch-Lang ist der Vorfall ein gezielter Angriff auf Familien, die ohnehin mit unermesslichem Verlust leben müssen. Sie spricht von einem „miesen Spiel“, das nur auf Verunsicherung und Leid abzielt. Die MedUni Graz hat den Angehörigen aufklärende Gespräche und psychologische Unterstützung angeboten. Parallel arbeitet Prutsch-Lang weiter an der Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich, im Zusammenhang mit der fehlerhaften Ausstellung der Waffenbesitzkarte des Täters.