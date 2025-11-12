KinderrechteWoche 2025: 30 Jahre Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark

In der Steiermark steht in diesem Jahr die KinderrechteWoche2025 rund um den 20. November, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, unter einem besonderen Vorzeichen: Mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark (kija) feiert eine der wichtigsten Institutionen für das Wohl von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihr 30-jähriges Bestehen. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark hat jährlich mehr als 4.500 Kontakte im Bereich der Beratung. Dazu noch werden pro Jahr an die 160 Kinderrechte-Workshops mit mehr als 3000 Kindern und Jugendlichen abgehalten. Im Fachbereich Mobbing werden neben der direkten Beratung mit Coaching, Fortbildungen und Netzwerktreffen weitere 1.000 Personen erreicht. Darüber hinaus spielt das Kinderrechte-Musiktheater vor einem Publikum von 1.500 Kindern und Jugendlichen Jahr für Jahr groß auf.

Kinderrechte ins Rampenlicht getragen

Auf die unverzichtbare Rolle der Kinder- und Jugendanwaltschaft wiesen zahlreiche Ehrengäste heute Mittwoch (12. November 2025) im Rahmen einer Kinderrechte-Modenschau im Einkaufszentrum Murpark in Graz hin. Dabei präsentierten 50 Kinder- und Jugendliche beeindruckende, selbst gestaltete T-Shirts zum Thema Kinderrechte vor einem großen Publikum. Entstanden sind die Kleidungsstücke in landesweiten Workshops gemeinsam mit dem Designer Nhut La Hong. Moderiert wurde die publikumswirksame Modenschau von Popsänger und Entertainer Gernot ­Pachernigg. Die steirische Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac ­und ihr Team konnten dabei unter anderem LH-Stv. Manuela Khom und Landesrat Stefan ­Hermann, Landtagspräsident Gerald Deutschmann, Jugendstadträtin Claudia Unger, die Klubchefinnen Sandra Krautwaschl und Claudia Klimt-­Weithaler sowie Vertreterinnen aller Landtagsparteien und aus dem ­Grazer Gemeinderat begrüßen – ihre Statements finden sich im Anhang. Zu Gast waren darüber hinaus hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Landesverwaltung und Bezirkshauptmannschaften sowie die Murpark-Managerin Carina Weyringer.

Gemeinsam mit LH-Stv. Manuela Khom liefen Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse der Volksschule Sacre Coeur Graz über den roten Teppich. Die Krimiautorin Claudia Rossbacher und ihr Ehemann, der Künstler Hannes Rossbacher, begleiteten die Mittelschülerinnen und -schüler aus Weißenbach an der Enns. Landesrat Stefan Hermann durfte mit den Kindern aus der 4. Klasse der Volksschule Weinitzen modeln.

Starke Kinder, starke Stimmen, keine Gewalt

Kinder- und Jugendanwältin Schiffrer-Barac unterstrich die aktuellen Herausforderungen in der Kinder- und Jugendarbeit und legt gleichzeitig ein Bekenntnis ab: „Wie wir junge Menschen jetzt begleiten, wie ernst wir ihre Stimmen nehmen und welche Werte und Vorbilder wir ihnen vermitteln – all das prägt, wie unsere Gesellschaft morgen sein wird. Dafür wird sich die kija Steiermark auch weiterhin mit Leidenschaft und Beharrlichkeit einsetzen.“ „Wenn wir sie nicht hätten, müssten wir sie erfinden“, sagte LH-Stv. ­Manuela Khom über die Kinder- und Jugendanwaltschaft. „Ein großes Dankeschön an Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac und ihr gesamtes Team für ihre unermüdliche Arbeit“ richtete Landesrat Stefan Hermann. Für Landtagspräsident Gerald Deutschmann ist klar: „Der Einsatz für Kinderrechte ist niemals abgeschlossen. Er muss gelebt werden, jeden Tag.“ Nach dem Auftakt heute in Graz hat die KinderrechteWoche, die bereits zum zehnten Mal stattfindet, das Ziel, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine Woche lang die Kinderrechte hörbar, sichtbar und begreifbar. Die rechtliche Basis der Kinder- und Jugendrechte ist die UN-Kinderrechtskonvention aus dem Jahr 1989. Heuer steht die KinderrechteWoche unter dem Motto „Starke Kinder, starke Stimmen. Keine Gewalt.“ Kinder und Jugendliche haben das Recht, in einer sicheren, respektvollen und wertschätzenden Umgebung ohne Gewalt aufzuwachsen. Ihre Meinungen zählen, ihre Stimmen sollen gehört und ernst genommen werden. Organisiert wird die KinderrechteWoche von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark in Kooperation mit dem Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz, dem Projekt „Kenne deine Rechte“, beteiligung.st – der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Bürger:innenbeteiligung sowie dem Kinderbüro – die Lobby für Menschen bis 14 Jahren.