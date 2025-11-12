Dramatischer Unfall: Grazerin bei Kollision mit LKW schwer verletzt

Kurz nach 11 Uhr fuhr die 67-jährige Grazerin mit ihrem Fahrrad in der Schießstattgasse (Graz/Jakomini) in Richtung Augarten. Dabei dürfte sie den von rechts kommenden Lkw an der Kreuzung mit der Maygasse übersehen haben. Der 61-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung war in der Maygasse in Richtung stadtauswärts unterwegs gewesen und beabsichtigte die besagte Kreuzung im Vorrang geradeaus zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit der 61-jährigen Radfahrerin.

Frau bei Kollision schwer verletzt

Sie kollidierte mit der linken Vorderseite des Lkw, kam zu Sturz und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Einen Helm hatte die Frau nicht getragen. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde vom Roten Kreuz zur ambulanten Behandlung ins LKH Graz eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest mit dem Lkw-Lenker verlief negativ.