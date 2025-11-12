Betriebsstörung: Grazer Öffis müssen umgeleitet werden

Aktuell kommt es im Bereich des Griesplatzes zu einer Betriebsstörung. Aufgrund dessen müssen zahlreiche Linien umgeleitet werden.

Am Mittwochabend, 12. November, kommt es in Graz zu Behinderungen im Öffentlichen Verkehr. „Wegen einer Betriebsstörung am Griesplatz werden die Linien 31, 32, 33, 40 und 67 Richtung Jakominiplatz bzw. Zentralfriedhof umgeleitet“, teilt die Holding Graz gegen 19.30 Uhr mit. Die Umleitungsstrecke führt über Lazarettgürtel und Karlauergürtel zum Griesplatz und weiter zu den Endstationen. Die genauen Hintergründe und die Ursache sind noch nicht bekannt.

Update: Störung dürfte behoben sein

Mittlerweile dürfte die Betriebsstörung wieder behoben sein. Die Linien fahren wieder wie gewohnt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 20:43 Uhr aktualisiert