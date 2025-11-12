FF Raaba investiert in neue Reinigungsanlage für Atemschutzmasken

Aufgrund der stetig steigenden Verwendung von schwerem Atemschutz im Übungs- und Einsatzdienst war für die Freiwillige Feuerwehr Raaba die Anschaffung einer modernen Masken-Reinigungsanlage erforderlich. Mit dem neuen Gerät können vorhandene Personalressourcen in der Atemschutzwerkstätte künftig deutlich effizienter eingesetzt werden. Die Anlage reinigt, desinfiziert und trocknet Atemschutz-Vollmasken in einem einzigen Arbeitsgang und gewährleistet dabei höchste hygienische Standards. Aktuell verfügt die FF Raaba über 26 aktive Atemschutzträger, für welche drei vollwertige Truppausrüstungen bereitstehen.

Regionale Betriebe unterstützen bei Finanzierung der Anlage

Finanziert wurde die Anlage aus der Wehrkassa. Neben zahlreichen Spenden aus der Bevölkerung unterstützten zwei regionale Betriebe den Ankauf mit Großspenden: die Firma AVI-EVG sowie Good Mills – Farina-Mühle. Die Anschaffungskosten beliefen sich auf rund 15.000 Euro. Die offizielle Übergabe durch die Firmenvertreter Andreas Seidl, Geschäftsführer Good Mills Österreich und Manfred Hutter, Brandschutzbeauftragter EVG, fand am 7. November statt. „Mit der Reinigungsanlage können neun Masken gleichzeitig aufbereitet werden. Dadurch wurde der Arbeitsaufwand wesentlich reduziert. Im Zuge der Anschaffung der neuen Maskenreinigungsanlage wurden außerdem Werkbänke und Schränke in der Atemschutzwerkstätte erneuert. Mit dem bestehenden Atemluftkompressor und den neu angeschafften Geräten ist die FF Raaba nun am Stand der Technik ausgerüstet“, so LM d.F. Christian Ninaus, Atemschutzbeauftragter FF Raaba. Die Freiwillige Feuerwehr Raaba bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern und Spendern für die Möglichkeit, in moderne und effiziente Ausrüstung investieren zu können – zum Schutz der Mannschaft und im Dienst der Bevölkerung.