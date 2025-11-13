Mit gestohlenem Kennzeichen aus Ungarn: Drogenlenker aus Verkehr gezogen

Bei Verkehrskontrollen auf der L313 in Seiersberg-Pirka (Graz-Umgebung) wurde am Mittwoch ein 29-jähirger Rumäne aus Ungarn aus dem Verkehr gezogen. Er war unter Drogeneinfluss.

Der 29-Jährige hatte keinen Führerschein, die Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet, das Fahrzeug hatte keine Zulassung und er war unter Drogen.

Eine Verkehrsstreife des Bezirkspolizeikommandos hat Mittwochnachmittag, am 12. November 2025, auf der L313 in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei haben sie einen Autofahrer wegen einer Geschwindigkeitsübertretung im Ortsgebiet angehalten.

Autofahrer hat keinen Führerschein, war unter Drogen

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hatte, zudem machte der 29-jährige Rumäne aus Ungarn einen beeinträchtigten Eindruck. In weiterer Folge wurde er einem Arzt vorgeführt, welche die Fahruntauglichkeit aufgrund einer Drogenbeeinträchtigung durch den Konsum von Kokain feststellte.

Kennzeichen gestohlen, Fahrzeug hat keine Zulassung

Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass auch das ungarische Kennzeichen am Auto als gestohlen gemeldet war und das Fahrzeug selbst über keine Zulassung verfügte. Daher haben die Beamten die Kennzeichen sichergestellt und den 29-Jährigen festgenommen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht und wird mehrfach angezeigt.