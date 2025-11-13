Gebührenerhöhung in Graz: „Abschleppen“ soll jetzt teurer werden

Das Land Steiermark will die Gebühren für das Abschleppen und Aufbewahren von Fahrzeugen in Graz anheben. Ab 1. Jänner 2026 soll eine Standard-Abschleppung tagsüber 249,36 Euro kosten, ein Plus von 3,9 Prozent.

Bis zum 27. November können Bürger eine Stellungnahme per Mail abgeben. Das Erhöhungen könnten dann ab Jänner 2026 in Kraft treten.

Während die Standard-Abschleppung von 240 Euro auf künftig 249,36 Euro erhöht werden soll, trifft es die Besitzer größerer Fahrzeuge und jene, deren Autos voller Müll sind noch härter. Die neuen Tarife treffen vor allem Vielparkende.

Was kostet das Abschleppen künftig? Für Pkw und Motorräder gelten ab 2026 folgende Tarife in Graz: Tag (8 bis 20 Uhr): Pkw/Motorrad: 249,36 Euro (bisher 240 Euro)

Kfz über 2,5 Tonnen: 322,09 Euro (bisher 310 Euro)

Kfz über 3,5 Tonnen: 540,28 Euro (bisher 520 Euro) Nacht (20 bis 8 Uhr): Pkw/Motorrad: 306,51 Euro (bisher 295 Euro)

Für das Abschleppen von Fahrrädern bleiben die 24 Euro unverändert.

Zusatzkosten: Aufbewahrung pro Tag

Weitere Erhöhungen

Aber nicht nur die Kosten fürs Abschleppen könnten künftig erhöht werden, sondern auch das Stehenlassen des Fahrzeuges beim Abschleppdienst wird jetzt teurer. So kostetet das Stehenlassen bisher 18 Euro pro Tag, künftig wird auf 18,70 Euro erhöht. Auch hier beträgt die Erhöhung rund 3,9 Prozent. Für schwerer Fahrzeuge fallen entsprechend höhere Sätze an. wer sein Fahrzeug nicht rasch abholt, zahlt also weiter, Tag für Tag. Neue Tarife könnte es ab nächstem Jahr auch für de „Müll-Autos“ geben. Der neue Tarif III gilt für Fahrzeuge in denen sich etwas Hausrat, Abfälle und sonstiger Unrat befinden und bei denen aufwendige Entsorgungsarbeiten nötig sind. Dafür sollen pro Arbeitsstunde 64,42 Euro verrechnet werden, zusätzlich zu den normalen Abschlepp- und Aufbewahrungskosten.

Bis 27. November mitreden

Die geplante Anpassung ist derzeit noch ein Verordnungsentwurf des Landes Steiermark. Die Unterlagen liegen bis 27. November auf. Bis dahin können Bürger eine Stellungnahme abgeben. Diese ist per Mail an abteilung16@stmk.gv.at möglich. Wer sich also zu den neuen Abschleppgebühren äußern will, hat jetzt die Gelegenheit dazu.