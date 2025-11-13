Amoklauf in Graz: Fonds startet, warum dennoch mit Klage gedroht wird

Erst ein Tag nach dem Karin Prutsch-Lang, Anwältin der Hinterbliebenen des Amoklaufs an der BORG Dreischützengasse, mit einer Klage gedroht, hat gibt der Bund Entwarnung: Die Anträge können ab sofort gestellt werden.

Bei dem Amoklauf an einer Grazer Schule wurden zehn Menschen getötet. Für die Hinterbliebenen wurde ein Fonds gegründet, der bei der Aufarbeitung und Verarbeitung dieser Tragödie finanziell helfen soll.

Nach der Schussattacke am Borg Dreierschützengasse, bei der im Juni zehn Menschen getötet wurden, stehen viele Familien noch immer vor einem juristischen und emotionalen Scherbenhaufen. Während der Bund am Mittwoch, dem 13. November, den eigens eingerichteten Opfer-Fonds offiziell startete, hält die von mehreren Hinterbliebenen beauftragte Anwältin Karin Prutsch-Lang an ihrer Klagsdrohung gegen die Republik fest. Aus ihrer Sicht komme der Fonds zu spät und bislang ohne jede Auszahlung.

Klage statt Antrag, ein ungewöhnlicher Weg

Der Fonds, der über das Verbrechensopfergesetz abgewickelt wird, soll Therapien, Schmerzengeld und andere Unterstützungen finanzieren. Zusätzlich stehen bis zu 20 Millionen Euro für besonders schwer Betroffene bereit. Juristisch wäre damit ein klarer Rahmen geschaffen, um rasch und unbürokratisch zu helfen. Trotzdem wählte Prutsch-Lang den Weg einer angekündigten Amtshaftungsklage. Sie begründet dies gegenüber der Kleinen Zeitung damit, dass ihr Mandanten bis dato nicht ausbezahlt wurden. Das Aufforderungsschreiben an die Finanzprokuratur ging am Dienstag, dem 12. November raus, ausgerechnet einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des Fonds, die heute, dem 13. November, über die Bühne geht. Im Sozialministerium zeigt man sich überzeugt, dass die Klagsdrohung ins Leere laufen werde: Ab sofort können Anträge gestellt werden, das Gremium ist arbeitsfähig.

Streitpunkt Waffenbesitz: Vorwürfe gegen Behörden

Inhaltlich stützen sich die Familien weiterhin auf gravierende Vorwürfe gegen mehrere Behörden. Der Täter besaß seine Waffen legal, obwohl er beim Bundesheer aufgrund psychologischer Gründe als untauglich für den Dienst an der Waffe eingestuft worden war. Dieses Gutachten sei nie an die Waffenbehörde gelangt, ein Versäumnis, das Prutsch-Lang als „schuldhafte Amtspflichtverletzung“ wertet. Zudem kritisiert die Juristin das Verfahren der Bezirksverwaltungsbehörde scharf. Die Entscheidung für die Waffenbesitzkarte sei „rechtswidrig“ erfolgt. Man habe sich bei der Prüfung ausschließlich auf einen Multiple-Choice-Test verlassen und es verabsäumt, die psychische Eignung des späteren Täters ausreichend zu klären, 5 Minuten hat berichtet.

Zwischen Betrug, Fälschungen und offenen Fragen

Zur rechtlichen Aufarbeitung gesellt sich ein erschütterndes Umfeld an Nebenschauplätzen. Eine mutmaßliche Betrügerin hatte ein Fake-Spendenkonto eröffnet und sich bis zu 37.000 Euro erschlichen, sie wurde inzwischen festgenommen. Jetzt sorgt ein gefälschter Brief für Empörung: Unbekannte schickten Angehörigen ein Schreiben im Namen der MedUni Graz, in dem behauptet wurde, das Schussgutachten sei fehlerhaft oder manipuliert. Die Gerichtsmedizin schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Diese erklärt, man verfüge bisher nicht einmal über ein fertiges Gutachten. Prutsch-Lang vermutet einen Täter mit Insiderwissen, der Zugang zu sensiblen Daten hatte. Es sei bereits der zweite Brief dieser Art, der bei ihr aufgetaucht ist. In Graz wird über eine mögliche interne Intrige spekuliert.

Unterstützung läuft, doch der Vertrauensverlust bleibt

Während die offizielle Entschädigungsschiene erst anläuft, wurden über das städtische Spendenkonto bereits rund 300.000 Euro an Hilfeleistungen vergeben, wie das Büro von Bürgermeisterin Elke Kahr bestätigt. Auch nach dem Verbrechensopfergesetz sind mehr als fünfzig der bisher 73 Anträge bewilligt worden. Doch das Misstrauen zahlreicher Angehöriger sitzt tief. Zwischen behördlichen Versäumnisvorwürfen, schleppenden Verfahren und neuerlichen Täuschungsversuchen scheint der Weg zu Gerechtigkeit und Unterstützung steiniger, als es ein Fonds allein lösen kann. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die juristische Auseinandersetzung tatsächlich entfacht oder ob der Fonds die Hilfe bietet, auf die die Familien seit Monaten warten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 09:03 Uhr aktualisiert