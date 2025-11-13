Von Assistenzkrise bis Baukartell: Gemeinderat stellt heute zentrale Weichen

Der Gemeinderat hat heute eine gewichtige Agenda: Es geht um eine Finanzspritze für die Schulassistenz, den Ankauf neuer Grundstücke zur Entlastung der Stadioninfrastruktur und um möglichen Schadenersatz von bis zu 18 Mio. Euro.

Die heutige Grazer Gemeinderatssitzung, 13. November, steht im Zeichen großer finanzieller Entscheidungen und einer zunehmend angespannten politischen Debatte. Während bei Schulassistenz, Kulturförderung und Infrastrukturinvestitionen breite Zustimmung herrschte, sorgte die Zukunft der städtischen Fernwärme und das Scheitern des Geothermie-Projekts für viel Diskussionsbedarf.

Schulassistenz: Stadt muss nachschießen, Kritik an Kürzungen bleibt laut

Die Schulassistenz bleibt eines der sensibelsten Themen der Stadtpolitik. Nachdem der Budgetposten für 2025 bereits vollständig ausgeschöpft ist, muss der Grazer Gemeinderat einer Budgetaufstockung von 4,8 Millionen Euro zustimmen. Damit können offene Rechnungen und zusätzliche Assistenzstunden bis Jahresende bezahlt werden. Hintergrund dazu: Für 2025 waren 6,52 Millionen Euro vorgesehen, diese sind nun aufgebraucht. Das Land Steiermark ersetzt 60 Prozent der Kosten, jedoch erst im Jahr 2026. Die Erhöhung bringt den Haushalt ins Minus und belastet den Kassenkreditrahmen. Parallel dazu hält die öffentliche Kritik an den Kürzungen des Landes an. Erst vor wenigen Wochen demonstrierten Hunderte Eltern, Kinder und Schulassistenzen unter dem Motto „Laut für unsere Kinder“ gegen die Reduktion von Assistenzstunden, 5 Minuten hat berichtet.

Kulturförderung und Stadion-Debatte

Unbestritten ist die Förderung für die Steirische Kulturveranstaltungen GmbH, die für Festivals und zentralen Kulturprogrammen verantwortlich ist. Die Stadt stellt 726.750 Euro zur Verfügung. Ein weiterer wichtiger Beschluss, der heute im Gemeinderat debattiert wird, ist der sehnlichst erwartete Grundstücksankauf in Liebenau. Die Stadt kauft zwei Grundstücke in der Liebenauer Hauptstraße 13 und der Paul-Ernst-Gasse 6 um insgesamt rund 740.000 Euro. Die Flächen sollen das Areal rund um das Stadion erweitern und die technische Infrastruktur, etwa für internationale Übertragungswagen, verbessern. Damit reagiert die Stadt auf UEFA-Anforderungen, die zuletzt ein Hindernis für Champions-League-Spiele in Graz darstellten. Finanziert wird der Ankauf durch eine Umschichtung innerhalb des Investitionsfonds.

Bezirksdemokratie-Reform: Signal für mehr Bürgernähe

Einen seltenen Moment politischer Einigkeit wird es voraussichtlich bei der Reform der Bezirksdemokratie geben. Künftig sollen Bezirksräte mehr Rechte erhalten, Anfragen auch direkt an Stadtsenatsmitglieder richten können, öffentlich sichtbarer arbeiten, etwa über neue digitale Formate. Auch eine Anpassung der Mandatsgrößen und Budgets wird geprüft. In kleineren Bezirken bleiben derzeit bis zu 25 Prozent der Stimmen ohne Vertretung, ein Missstand, der nun behoben werden soll. Spannend ist dieser Antrag vor allem deswegen, weil im Vorfeld Streitigkeiten und sogar eine geplatzte Sitzung vorangegangen war. Nun scheinen die Wogen aber geglättet zu sein und Unstimmigkeiten geklärt. Der Antrag wird heute in der Gemeinderatssitzung eingebracht.

Baukartell: Graz prüft Schadenersatz in Millionenhöhe

Ein weiterer wichtiger Punkt der Sitzung betrifft das über Jahre laufende Baukartell, das Österreichs Kartellgericht als das größte der Zweiten Republik einstufte. Zwischen 2002 und 2017 hatten mindestens 40 Bauunternehmen Preise abgesprochen, Märkte aufgeteilt und wettbewerbssensible Informationen ausgetauscht. Rund 200 Millionen Euro an Geldbußen wurden bereits verhängt und auch die Stadt Graz zählt zu den möglichen Geschädigten. Da die Verfolgung solcher Ansprüche juristisch komplex und finanziell riskant ist, schließt sich Graz der Rahmenvereinbarung der Bundesbeschaffung GmbH an und beauftragt den internationalen Prozessfinanzierer LitFin Capital a.s.. Dieser übernimmt sämtliche Verfahrenskosten und stellt spezialisierte Juristen sowie Wettbewerbsökonomen zur Verfügung. Im Erfolgsfall erhält LitFin 22 Prozent des Schadenersatzes. Eine Vorprüfung ergab, dass der mögliche Schaden der Stadt Graz bei bis zu 18,34 Millionen Euro liegen könnte. Bereits die Gerichtsgebühren für eine Klage würden über 220.000 Euro betragen, hinzu kämen hohe Anwalts- und Gutachterkosten, bei gleichzeitig beträchtlichem Prozessrisiko. Der Vergleich mit dem erfolglosen „LKW-Kartell“-Verfahren zeigt, wie schwierig solche Schadensdurchsetzungen sein können. Der Gemeinderat bespricht, ob LitFin mit der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung dieser Ansprüche betraut,

Hitzige Diskussion: ÖVP fordert Sonderausschuss zur geplatzten Geothermie

Ein spannender Schlagabtausch ist bei diesem Punkt vorprogrammiert: Nach der überraschenden Absage des Tiefengeothermie-Projekts durch die OMV sieht die Fraktion die gesamte Dekarbonisierungsstrategie der Grazer Fernwärme in Gefahr. Hintergrund ist der überraschende Rückzug der OMV, die sich aus dem 500-Millionen-Euro-Vorhaben zurückzog, nachdem die Stadt Graz keine Haftung über 200 Millionen Euro hinaus übernehmen wollte. Zwar signalisierte die Energie Steiermark unmittelbar nach der OMV-Absage Bereitschaft, die Fernwärmesparte der Energie Graz um rund 120 Millionen Euro zu übernehmen und das Projekt in Eigenregie weiterzuführen, doch Bürgermeisterin Elke Kahr wies das Ansinnen scharf zurück. Sie sprach von einem „Vertrauensbruch“ und warnte vor einem Verlust öffentlicher Kontrolle über die Energieversorgung. Für die ÖVP ein Beweis von einer „gefährliche Führungsschwäche“. Sie fordert einen Sonderausschuss, der klären soll, wie es zur eskalierenden Haftungsfrage kam, ob das Projekt reaktivierbar ist und welche Folgen die Absage für Versorgungssicherheit, Fernwärmepreise und zukünftige Förderungen haben könnte.

Annenpassage: SPÖ will „Bibliothek für alles“ schaffen

Einen weiteren Dringlichen Antrag stellte SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch. Sie fordert ein Konzept zur Neubelebung der seit Jahren leerstehenden Annenpassage. Der Ort solle zu einem offenen Raum für Bildung, Kultur und Begegnung werden, „eine Bibliothek für alles“, die Graz modern und sozial verankert. Die Passage, zwischen Bahnhof und Annenstraße gelegen, gilt seit Jahren als brachliegende Problemzone. Der Antrag fand quer durch die Fraktionen Interesse, aber auch kritische Fragen zur Finanzierung und Realisierbarkeit.