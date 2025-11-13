Mutmaßlich Amoklauf-Spendenbetrügerin muss in U-Haft bleiben

Bereits einen Tag nach dem Amoklauf im Juni, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen, rief eine 33-jährige Frau aus dem Bezirk Leibnitz über eine internationale Online-Crowdfunding-Seite die Spendenaktion ins Leben. Sie gab sich als Hinterbliebene aus und konnte schließlich Spenden in der Höhe von 37.000 Euro sammeln. Ein Teil des Geldes erging an die Opferfamilien, was mit dem anderen Teil passiert ist, ist bis dato nicht geklärt. Es folgte ihre Verhaftung Ende September, Anfang Oktober wurde dann schließlich Untersuchungshaft verhängt, auch weil sie im Verdacht steht Sozialleistungen in der Höhe von 33.000 Euro zu Unrecht bezogen zu haben. Auf Nachfrage der APA wurde nun bestätigt, dass die Untersuchungshaft der 33-Jährigen verlängert wird. Es bestehe Tatbegehungsgefahr, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit weiterer Straftaten als hoch eingestuft wird und dass die Verdächtige in Freiheit wieder straffällig werden könnte.