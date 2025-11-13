Grazer Krampuslauf: Gratis-Tickets für Sozialcard-Besitzer

Am Sonntag kehrt der Krampuslauf nach Graz zurück, mit einer Änderung: Erstmals müssen Besucher Eintritt zahlen. Um den Besuch allen zu ermöglichen, stellt die Stadt Graz sozial schwachen Familien Eintrittskarten zur Verfügung.

Zwischen 13 und 14 Uhr können Inhaber der Sozialcard am Karmeliterplatz jeweils eine Erwachsene- und eine Kinderkarte gratis abholen. Damit reagiert die Stadt auf die vielfach geäußerte Sorge, dass sich einkommensschwache Familien den Besuch nicht leisten könnten. Der Krampuslauf, der nach sechs Jahren Pause wieder durch die Grazer Innenstadt zieht, kostet heuer 5,75 Euro für Erwachsene und 3,45 Euro für Kinder bis zwölf Jahre.

Warum heuer Eintritt bezahlt werden muss

Dass der Krampuslauf erstmals kostenpflichtig ist, hängt mit mehreren Faktoren zusammen: geringere Fördermittel, strengere Sicherheitsvorgaben und höhere Kosten aufgrund der Terrorwarnstufe 2. KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher betont, dass der Eintritt „keine Frage der Gewinnorientierung, sondern eine organisatorische Notwendigkeit“ sei. 2019 erhielt der Krampuslauf über 50.000 Euro Förderung, heuer sind es nur 25.000 Euro. Die Differenz müsse durch Tickets kompensiert werden. Veranstalter René Neubauer erklärt, warum ohne Eintritt kein sicheres Event möglich wäre: „Wir können nicht zehntausende Menschen unkontrolliert auf den Freiheitsplatz lassen. Die Sicherheitsauflagen sind massiv.“ Geplant sind vier kontrollierte Zugänge, dazu Security-Teams, Sperren und ein Sicherheitskonzept, das seit Monaten gemeinsam mit den Behörden erarbeitet wird. „Die Kosten steigen fast wöchentlich“, so Neubauer.