Kanadier Dan Lacroix übernimmt die 99ers: Graz holt Ex-NHL-Coach

Die Graz 99ers haben ihren neuen Headcoach präsentiert und setzen auf einen großen Namen: Der 56-jährige Kanadier Dan Lacroix, langjähriger Assistant Coach in der NHL und zuletzt Trainer der Kölner Haie, coacht jetzt in Graz.

Die 99ers hatten sich am 25. Oktober von Harry Lange getrennt und zahlreiche Kandidaten geprüft. Dass Lacroix verfügbar war, kam für die Verantwortlichen überraschend, doch der Kanadier zeigte Interesse und die Grazer nutzten ihre Chance. Die Vita des neuen Headcoachs liest sich beeindruckend: zwölf Jahre Assistant Coach in der NHL, bei den New York Rangers, Tampa Bay Lightning, den Montréal Canadiens und den New York Islanders. In Europa führte er die Kölner Haie ins DEL-Halbfinale 2019. Die 99ers liegen in der ICE Hockey League aktuell auf Rang fünf. Mit einem Trainer, der jahrelang an NHL-Banden stand, steigt jetzt auch die Erwartung.