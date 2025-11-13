„Wildling-Fett feiern“: Premiere für neues Herbst-Event in Graz

Die Idee: Ein Abend, der unterschiedliche Grazer Szenen zusammenbringt. Der Start ist bewusst gemütlich angelegt, mit einer Weinverkostung und Live-Musik aus der Steiermark. Danach wechseln Publikum und Stimmung: Die Austropop-Bands DeZwa und Grodaus übernehmen die Bühne, bevor DJ Raoul die Nacht mit einer „Theatro Revival Night“ beschließt. Die Organisatoren wollen mit der neuen Herbst-Event-Reihe eine Veranstaltung zu etablieren, das sich von klassischen Club- oder Konzertabenden abhebt. Der Eintritt kostet 35 Euro, Einlass ist ab 15.30 Uhr.

Zwischen Streetfood und Austropop

Auch kulinarisch soll die Veranstaltung breiter aufgestellt sein. Neben Streetfood wird Spanferkel des bekannten Steirers Ernst Ritter angeboten. Die Organisatoren sprechen von einer „Feier-Trilogie“, die Genuss, Konzert und Clubnacht unter einem Dach vereinen soll und setzen bewusst auf regionale Acts und Produkte. „Fett feiern“ ist der erste Teil einer geplanten Eventreihe in Graz. Das Konzept zielt auf große, aber niederschwellige Feiern ab, die den Charakter eines offenen Herbstfests haben sollen. Die Seifenfabrik bietet dafür die passende Größe und ist für viele Grazer ein Ort intensiver Konzert- und Partyerinnerungen.