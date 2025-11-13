Millionenschaden nach Brand in Schule: „Feuerteufel“ nennt Motiv

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, 17. August 2025, zu einem Brand in einer Mittelschule. Intensive Ermittlungen führten zu einem 19-jährigen Tatverdächtigen, der bereits Anfang November 2025 in festgenommen wurde.

In der Mittelschule Premstätten brach Mitte August ein Feuer aus, das mehrere Räume zerstörte. Brandermittler und Sachverständige der Landesstelle für Brandverhütung stellten im ersten Stock des Gebäudes mehrere Brandstellen fest. Das Landeskriminalamt (LKA) hatte daraufhin umgehend Ermittlungen aufgenommen. 5 Minuten berichtete: Feuer in Mittelschule: Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Der Schaden am Gebäude „ist massiv“, betonte Bürgermeister der Marktgemeinde Premstätten Matthias Pokorn (ÖVP).

Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen

Bereits kurz nach dem Brandereignis hatten Brandermittler des LKA umfangreiche Spurensicherungen durchgeführt. Dabei verdichteten sich im Zuge kriminaltechnischer Auswertungen die Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. „Der Tatverdächtige, der sich seit Anfang November in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft befindet, wurde im Zuge weiterer Ermittlungen mit der Tat in Verbindung gebracht“, heißt es am Donnerstag in einer Aussendung der Polizei.

19-Jähriger geständig

In einer Beschuldigtenvernehmung am 13. November 2025 zeigte sich der 19-Jährige schließlich geständig, sowohl in die Schule eingebrochen als auch anschließend das Feuer gelegt zu haben. Als Motiv gab er Geldnot an. Er habe den Brand gelegt, um Spuren des Einbruchs zu vernichten. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf Mittäter vor. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund eine Million Euro.