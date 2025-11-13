Skip to content
/ ©5 Minuten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Die Berufsfeuerwehr steht vor der Feuerwache
Eine Arbeitsmaschine geriet bei einem metallverarbeitenden Betrieb in Graz-Straßgang in Brand
Graz
13/11/2025
Arbeitsmaschine

Brandalarm bei Grazer Metallbetrieb in Straßgang

Am Donnerstagmorgen, dem 13. November 2025 brach ein Feuer in einem metallverarbeitenden Betrieb in Graz-Straßgang aus. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung erstversorgt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

Gegen 6.30 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei zu einem Brand in einem Firmengebäude aus. Im Zuge von Arbeitstätigkeiten kam es zu Funkenbildung bei einer Schleifmaschine. Aufgrund des Funkenfluges dürfte sich Blechstaub entzündet haben. Die Schleifmaschine geriet dadurch in Brand. Mitarbeiter versuchten noch selbst das Feuer zu löschen.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Ein Mitarbeiter wurde im Anschluss mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz erstversorgt. Die weiteren Löschmaßnahmen wurden von der Berufsfeuerwehr Graz durchgeführt. Eine genaue Schadensumme ist derzeit unbekannt. Der Neupreis der Schleifmaschine beläuft sich auf rund 300.000 Euro.

