Großdemonstration am Freitag sorgt für Anhaltungen im Verkehr
Am Freitag, dem 14. November findet in Graz eine Großdemonstration von Fridays For Future statt. Aufgrund der Veranstaltungen kommt es zu Anhaltungen zahlreicher Grazer Linien. Die Holding informiert.
Wegen einer Versammlung zum Thema „Großdemonstration aufgrund mangelnder politischer Maßnahmen zur aktuellen Klimakrise/Fridays For Future“ kommt es am Freitag, 14. November 2025, in der Zeit von ca. 10.30 bis ca. 12 Uhr (Linie 30 Umleitung Glacisstraße von 10.30 bis 14.30 Uhr) zu Anhaltungen der Buslinien 52, 62 und 53 im Bereich Hauptbahnhof – Keplerstraße, der Buslinien 58 und 63 im Verlauf der Keplerstraße bis zur Keplerbrücke, der Buslinien 40 und 67 am Lendplatz, sowie die Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 auf der Erzherzog-Johann-Brücke und der Murgasse, dann der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 in der Herrengasse bis zum Eisernen Tor und zur Umleitung der Buslinie 30 wegen der Sperre der Franz-Graf-Allee über die Glacisstraße.
Die Route
Die Versammlung beginnt um 10 Uhr am Hauptbahnhof/Europaplatz. Um ca. 10.40 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke vom Hauptbahnhof über Keplerstraße – Lendplatz – Keplerstraße – Lendkai – Erzherzog-Johann-Brücke – Murgasse – Hauptplatz – Herrengasse – Eisernes Tor – Opernring zum Endpunkt in der Franz-Graf-Allee in Bewegung (Ankunft ca. 11.50 Uhr).
Die Änderungen
Buslinien 52, 53, 62: Bei diesen Buslinien kommt es in der Zeit von ca. 10.30 Uhr bis ca. 10.45 Uhr im Bereich Hauptbahnhof/Eggenberger Gürtel – Beginn der Keplerstraße zu Anhaltungen.
Buslinien 58 und 63: Bei diesen Buslinien kommt es in der Zeit von ca. 10.30 Uhr bis ca. 11.10 Uhr im Bereich Hauptbahnhof/Eggenberger Gürtel – Keplerstraße – Lendplatz – Keplerbrücke zu Anhaltungen. Zeitweilig werden Busse dieser Linien über den Bahnhofgürtel – Kalvariengürtel – Kalvarienbrücke – Grabenstraße umgeleitet.
Buslinien 40 und 67: Bei diesen Buslinien kommt es in der Zeit von ca. 10.45 Uhr bis ca. 11.00 Uhr im Bereich Lendplatz zu Anhaltungen.
Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7: In der Zeit von 11.15 Uhr bis ca. 11.30 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Straßenbahnlinien auf der Erzherzog-Johann-Brücke und in der Murgasse.
Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7: In der Zeit von 11.20 Uhr bis ca. 11.40 Uhr kommt es zu Anhaltungen aller Straßenbahnlinien zwischen Hauptplatz und Eisernes Tor.
Buslinie 30 – Umleitung Glacisstraße: Wegen der Versammlung wird die Linie 30 in der Zeit von ca. 10.30 bis 14.30 Uhr zwischen den Haltestellen Kaiser-Josef-Platz/Oper und Geidorfplatz in beiden Richtungen über die Glacisstraße umgeleitet:
Aufgelassene Haltestellen:
Im Zuge dieser Umleitung können die Haltestellen Paulustor, Karmeliterplatz, Schauspielhaus, Tummelplatz und Trauttmansdorffgasse nicht angefahren werden.
Ersatzhaltestellen:
Die Ersatzhaltestellen sind die Haltestellen Geidorfplatz, Maiffredygasse, Zinzendorfgasse und Kaiser–Josef–Platz/Oper.