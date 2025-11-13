Großdemonstration am Freitag sorgt für Anhaltungen im Verkehr

Buslinien 52, 53, 62: Bei diesen Buslinien kommt es in der Zeit von ca. 10.30 Uhr bis ca. 10.45 Uhr im Bereich Hauptbahnhof/Eggenberger Gürtel – Beginn der Keplerstraße zu Anhaltungen.

Buslinien 58 und 63: Bei diesen Buslinien kommt es in der Zeit von ca. 10.30 Uhr bis ca. 11.10 Uhr im Bereich Hauptbahnhof/Eggenberger Gürtel – Keplerstraße – Lendplatz – Keplerbrücke zu Anhaltungen. Zeitweilig werden Busse dieser Linien über den Bahnhofgürtel – Kalvariengürtel – Kalvarienbrücke – Grabenstraße umgeleitet.

Buslinien 40 und 67: Bei diesen Buslinien kommt es in der Zeit von ca. 10.45 Uhr bis ca. 11.00 Uhr im Bereich Lendplatz zu Anhaltungen.

Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7: In der Zeit von 11.15 Uhr bis ca. 11.30 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Straßenbahnlinien auf der Erzherzog-Johann-Brücke und in der Murgasse.

Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7: In der Zeit von 11.20 Uhr bis ca. 11.40 Uhr kommt es zu Anhaltungen aller Straßenbahnlinien zwischen Hauptplatz und Eisernes Tor.

Buslinie 30 – Umleitung Glacisstraße: Wegen der Versammlung wird die Linie 30 in der Zeit von ca. 10.30 bis 14.30 Uhr zwischen den Haltestellen Kaiser-Josef-Platz/Oper und Geidorfplatz in beiden Richtungen über die Glacisstraße umgeleitet:

Aufgelassene Haltestellen:

Im Zuge dieser Umleitung können die Haltestellen Paulustor, Karmeliterplatz, Schauspielhaus, Tummelplatz und Trauttmansdorffgasse nicht angefahren werden.

Ersatzhaltestellen:

Die Ersatzhaltestellen sind die Haltestellen Geidorfplatz, Maiffredygasse, Zinzendorfgasse und Kaiser–Josef–Platz/Oper.