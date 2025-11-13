Kilometerlanger Stau auf A9

Verkehrsteilnehmer müssen aktuell auf der A9 im Bereich von Graz mehr Zeiteinplanen. Leser berichten von einem "Mega Stau".

Auf der A9 Phyrn Autobahn staut es sich am Donnerstagabend. Die AFINAG informiert um kurz nach 18 Uhr über 6,5 Kilometer Stau zwischen Graz-Webling (km 184.9) und Schachenwald-IBC Businesscenter (km 192.0). Ein Leser berichtet von mehreren Blaulichtfahrzeugen, die gegen 17.45 Uhr in Richtung Süden unterwegs waren.