Skip to content
Region auswählen:
/ ©Aayush Srivastava auf pexels.com
Ein Bild auf 5min.at zeigt stehende Autos
Aktuell staut es sich auf der A9 im Bereich von Graz
Graz
13/11/2025
6,5 Kilometer

Kilometerlanger Stau auf A9

Verkehrsteilnehmer müssen aktuell auf der A9 im Bereich von Graz mehr Zeiteinplanen. Leser berichten von einem "Mega Stau".

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(46 Wörter)

Auf der A9 Phyrn Autobahn staut es sich am Donnerstagabend. Die AFINAG informiert um kurz nach 18 Uhr über 6,5 Kilometer Stau zwischen Graz-Webling (km 184.9) und Schachenwald-IBC Businesscenter (km 192.0). Ein Leser berichtet von mehreren Blaulichtfahrzeugen, die gegen 17.45 Uhr in Richtung Süden unterwegs waren.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: