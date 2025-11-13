Lichterpark: LUMAGICA bringt ab morgen Frohnleiten zum Strahlen

Ab Freitag verwandelt sich der Murhof bei Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) in ein funkelndes Farbenmeer. LUMAGICA lädt heuer unter dem Motto „Colors of Life“ zu einem "erleuchtenden" Spaziergang ein.

Sobald die Sonne ab dem 14. November hinter den Murhügeln verschwindet, passiert in Frohnleiten etwas Magisches: Der Golfclub Murhof fängt an zu in hellen Farben zu leuchten. Zwischen alten Bäumen und weiten Wiesen entsteht eine Welt aus Licht, wenn LUMAGICA wieder erleuchtet. Der Lichterpark startet in seine vierte Runde, heuer unter dem Motto „Colors of Life“. Wer den 1,5 Kilometer langen Rundweg betritt, taucht ein in eine Reise durch leuchtende Lebensphasen: strahlende Anfänge, funkelnde Abenteuer, sanft schimmernde Ruhe. 300 Lichtobjekte erzählen ohne Worte, aber mit viel Gefühl.

Klang- und Lichtspektakel

Manchmal flackert es im Takt, manchmal scheint es zu tanzen: LUMAGICA ist kein stiller Park. Überall erklingen Melodien, Lichter blitzen im Rhythmus, und wer stehen bleibt, merkt gleich, dass das mehr als nur Lichter sind. Besonders beliebt sind die interaktiven Stationen, bei denen kleine Handbewegungen ganze Lichtshows auslösen.