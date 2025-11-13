Lichterpark: LUMAGICA bringt ab morgen Frohnleiten zum Strahlen
Ab Freitag verwandelt sich der Murhof bei Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) in ein funkelndes Farbenmeer. LUMAGICA lädt heuer unter dem Motto „Colors of Life“ zu einem "erleuchtenden" Spaziergang ein.
Sobald die Sonne ab dem 14. November hinter den Murhügeln verschwindet, passiert in Frohnleiten etwas Magisches: Der Golfclub Murhof fängt an zu in hellen Farben zu leuchten. Zwischen alten Bäumen und weiten Wiesen entsteht eine Welt aus Licht, wenn LUMAGICA wieder erleuchtet. Der Lichterpark startet in seine vierte Runde, heuer unter dem Motto „Colors of Life“. Wer den 1,5 Kilometer langen Rundweg betritt, taucht ein in eine Reise durch leuchtende Lebensphasen: strahlende Anfänge, funkelnde Abenteuer, sanft schimmernde Ruhe. 300 Lichtobjekte erzählen ohne Worte, aber mit viel Gefühl.
Klang- und Lichtspektakel
Manchmal flackert es im Takt, manchmal scheint es zu tanzen: LUMAGICA ist kein stiller Park. Überall erklingen Melodien, Lichter blitzen im Rhythmus, und wer stehen bleibt, merkt gleich, dass das mehr als nur Lichter sind. Besonders beliebt sind die interaktiven Stationen, bei denen kleine Handbewegungen ganze Lichtshows auslösen.
Infos im Überblick
- Wann: Von 14. November 2025 bis 6. Jänner 2026. Am 24. Dezember 2025 ist der Lichterpark geschlossen. Der Einlass ist immer zu Beginn des gebuchten Timeslots möglich (+30 Minuten Toleranz).
- Anreise: Frohnleiten liegt nur eine halbe Stunde von Graz entfernt. Wer mit dem Zug anreist, kann jeden Freitag den Gratis-Shuttle vom Bahnhof Frohnleiten nutzen. An Samstagen gibt’s sogar einen Bus direkt von Graz zum Murhof (Tickets online). Wer lieber selbst fährt, findet direkt beim Golfclub Parkplätze. Die Adresse fürs Navi: Adriach–Rabenstein 53.
- Tickets können online oder an der Abendkasse gekauft werden.