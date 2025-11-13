Eislaufen in Graz: Die Winterwelt öffnet am Freitag ihre Pforten

Für die Grazer Winterwelt ist es heuer ein besonderes Jahr. Die Eisfläche beim Landessportzentrum feiert heuer ihr 20-jähriges Jubiläum und lädt von 14. November 2025 bis 1. Februar 2026 wieder zu unvergesslichen Momenten am Eis.

„Vor 20 Jahren begann unsere Geschichte, mit einer einfachen Idee und viel Herz“, heißt es von den Veranstaltern. Aus dieser Idee wurde eine winterliche Erfolgsgeschichte: 3.000 m² blankpolierte Eisfläche, Musik, warme Getränke und winterlichen Vergnügen machen die Grazer Winterwelt heute zu einem der größten und beliebtesten Eislaufplätze in Graz und Umgebung.

Treffpunkt für Groß und Klein

Was einst als Treffpunkt für Familien und Hobbysportler begann, ist heute ein fixer Bestandteil der Grazer Adventzeit. Das Areal ist nicht nur ein Ort für Eisläufer, sondern mittlerweile ein Treffpunkt für alle Generationen. Das Herzstück bleibt die große Eisfläche, barrierefrei und perfekt präpariert. Für Anfänger stehen Pinguin-Lernhilfen bereit, der Schlittschuhverleih bietet Größen von 25 bis 48, inklusive Schleifservice.

Eisdiscos am Wochenende

Am Wochenende wird’s dann musikalisch: Bei der beliebten Eisdisco verwandelt sich die Fläche in einen glitzernden Dancefloor. Freitags tönt aus den Musikboxen Partymixes, 80ies & Weihnachtshits und Samstags sorgt Schlagermusik und Austropop-Bangers für gute Stimmung. Beim Adventparadies direkt an der Eisfläche gibt als Belohnung hausgemachten Punsch, Glühwein, Kakao und regionale Streetfood.