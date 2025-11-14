Tuk Tuk übersieht Straßenbahn – alkoholisierter Fahrer verletzt

Gegen 19.30 Uhr fuhr die Straßenbahn der Linie 4 entlang der Annenstraße stadteinwärts, als es auf Höhe Quergasse zu einem Zusammenstoß mit einem sogenannten Tuk Tuk kam. „Der 40-jährige Tuk Tuk-Lenker habe laut eigenen Angaben die herannahende Straßenbahn übersehen“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann war alkoholisiert und wurde im Anschluss mit Verletzungen von der Rettung ins UKH Graz verbracht. „Die Fahrgäste, sowie der Straßenbahnführer blieben unverletzt. Der Tuk Tuk-Lenker wird angezeigt“, so weiter.