So soll Graz „cooler“ werden: Stadt erweitert ihre Umweltförderungen

In der gestrigen Gemeinderatssitzung, dem 13. November, machte Graz den nächsten Schritt in Richtung klimafitte Stadt: Beschlossen wurde die neue Förderrichtlinie für Dachbegrünung auf Bestandsgebäuden.

Jetzt ist es fix: Ab 1. Jänner 2026 tritt die neue Förderungsrichtlinie für Dachbegrünung auf Bestandsgebäuden ein und soll mehr Kühlung, biologische Vielfalt und zusätzliche Grünräume auf den Dächern der Stadt bringen. Bestätigung fand man vor allem heuer, wo die Umweltförderung so stark genutzt wurde wie selten zuvor. So wurden mehr als 400 Maßnahmen 2025 gemeinsam mit Bürgern umgesetzt. Besonders gefragt waren Photovoltaik-Gemeinschaftsanlagen, Transportfahrräder und der Mehrweg-Windelscheck. Auch in Bereichen wie Entsiegelung, Stadtbaum-Pflanzungen, Dämmung der obersten Geschoßdecke und Unterstützung bei Fernwärme-Umstellungen verzeichnete die Stadt hohe Nachfrage. Für die Verantwortlichen ist das ein klares Zeichen: Die Grazer Bevölkerung will aktiv zum Klimaschutz beitragen.

©Foto Fischer Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ist die neue Förderung ein wichtiger Schritt, um Graz für die Zukunft zu rüsten.

Schwentner: „Dachbegrünungen machen die Stadt messbar kühler“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sieht in der neuen Richtlinie einen wichtigen Schritt, um Graz auf Extremwetter vorzubereiten. „Immer mehr Grazer wollen aktiv zum Klimaschutz beitragen und wir unterstützen sie dabei. Transportfahrräder helfen Familien im Alltag klimafreundlich unterwegs zu sein, PV-Gemeinschaftsanlagen senken die eigenen Stromkosten und Dachbegrünungen machen unsere Stadt messbar kühler und lebenswerter. Mit der neuen Förderung schaffen wir dafür einen starken zusätzlichen Anreiz.“ Mit der neuen Förderung wolle die Stadt einen „zusätzlichen starken Anreiz“ schaffen, ungenutzte Dachflächen in Mini-Grünräume zu verwandeln.

Neue Struktur ab 2026: klare Förderschwerpunkte

Parallel zur neuen Dachbegrünungs-Förderung ordnet Graz seine gesamten Umweltmaßnahmen neu. Ab 2026 werden die bestehenden Fördertöpfe klaren Themenpaketen zugeordnet, etwa Mobilität, Solarenergie oder Klimaanpassung. Das soll für mehr Übersicht sorgen und sicherstellen, dass alle Bereiche langfristig finanziell abgesichert bleiben.