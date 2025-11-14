Grazer aufgepasst: Hast du Ricardas Gitarre?

„Ich weiß, die Chancen sind sehr gering, aber versuchen möchte ich es trotzdem!“ - so beginnt ein Post, der in Graz gerade für Gesprächsstoff sorgt. Ricarda H., 37 Jahre alt, sucht ihre allererste Gitarre.

Vor rund 20 Jahren gab sie in der Steinäckerstraße Gitarrenunterricht. Mit dem Moped kam die junge Ricarda damals angebraust, ihre Gitarre mit dabei. Eines Tages ließ sie das Instrument bei ihrer Schülerin zurück, „weil ich ja eh wieder komm“. Kam sie aber nie. Die Schülerin hieß vielleicht Violetta. Oder doch anders. Ganz genau erinnert sie sich nicht mehr. „Ich weiß nur noch, dass die Familie damals dann auf die Platte umgezogen ist.“

©Ricarda H. Die junge Ricarda mit ihrer geliebten Gitarre, die sie heute sucht.

„Ich möchte sie einfach wieder finden“

Trotz mancher Erinnerungslücken, versucht sie heute trotzdem ihr Glück. Mit Hoffnung und einer Portion Selbstironie. „Vielleicht ist sie längst am Sperrmüll“, schreibt sie. „Aber vielleicht liegt sie ja auch noch irgendwo auf einem Kasten.“ Auf Nachfrage von 5 Minuten erzählt Ricarda, dass sie mit diese Gitarre einiges erlebt hat. Sie war mit ihr auf Griechenlandurlaub, hat Sonne und Sand gesehen, spielte dabei auf Fähren und zwischen Liegestühlen. Und sie war ein Stück Familie, denn sogar ihre heißgeliebte Omi, die 2019 mit 93 Jahren verstorben ist, spielte darauf. „Ich hab mir nie wieder eine Gitarre gekauft“, sagt Ricarda. „Das war die einzige, die ich je besessen habe.“

Ein besonderes Erkennungsmerkmal

Ein besonderes Merkmal, das heute bei der Suche hilft, ist das Autogramm von einem Grazer Musiker quer über die Vorderseite: „Ich erinnere mich auch noch an den Moment wo ich nach einem Konzert von Leo Kysèla zu ihm gegangen bin und ihn gebeten habe die Gitarre zu signieren.“ Ricarda möchte die Gitarre einfach wiederfinden. Ohne Anspruch auf Eigentum: „Ich würde sie natürlich abkaufen. Vielleicht hat sie jemand geerbt. Vielleicht steht sie in einem alten Kasten an der Wand.“

Graz, zeig dein Herz

Graz hat ja bekanntlich ein großes Herz. Manchmal zwar ein bisserl grantig, aber doch zutiefst hilfsbereit. Wenn jemand etwas verloren hat, dann hilft man halt. Ob das jetzt ein Fahrrad, ein Hund oder eben eine Gitarre ist. Darum der Aufruf an alle Leserinnen und Leser: Erinnert sich jemand? An Gitarrenunterricht vor rund 20 Jahren? Oder an ein Instrument mit einem Autogramm von Leo Kysèla? Vielleicht steht die Gitarre noch da. Ein bisschen verstaubt, leicht verstimmt, aber voller Bedeutung für die einstige Besitzerin. Sachdienliche Hinweise gerne an: jasmin.ep@gmx.at