Angelobung: Gerhard Spath wird erneut Gemeinderat in Graz

Nach dem Abgang von Ex-Stadtrat Günter Riegler folgte ihm bekanntlich Claudia Unger, 5 Minuten hat berichtet. Ihr Nachfolger ist seit gestern offiziell Gerhard Spath, der bei der Gemeinderatssitzung am 13. November offiziell angelobt wurde. Präsidialamtsleiter Helmut Schmalenberg verlas die Angelobungsformel und Bürgermeisterin Elke Kahr begrüßte den neuen Gemeinderat im Amt.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Gerhard Spath folgt Claudia Unger, die jetzt Stadträtin ist.

Zur Person Gerhard Spath

Gerhard Spath ist kein neues Gesicht: Bereits von 2003 bis 2021 war er im Gemeinderat für die ÖVP vertreten. Der 1960 geborene Grazer studierte Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik an der Karl-Franzens-Universität Graz. Nach seinem Studium war er anfangs als Bankangestellter tätig, bevor er als Wirtschaftspädagoge zuerst an der BHAK Weiz und anschließend an der Medien-HAK-Graz tätig war. Er war Vorsitzender des Fachausschusses BMHS Lehrerinnen in der Steiermark (Personalvertretung), Vorsitzender der Landesleitung BMHS Stmk. und stellvertretender Bundesvorsitzender der Bundesfachgruppe für Handelsakademien Österreichs. Politisch war Gerhard Spath außerdem im Bezirksrat St. Peter vertreten und war auch Sprecher der 17 Grazer VP-Bezirksobleute. Gerhard Spath ist verheiratet, hat 3 Kinder und 3 Enkelkinder. Im Gemeinderat möchte er sich unter anderem für Schule und Bildung, Wohnbau und Wohnen sowie Finanzen und Beteiligungen einsetzen.