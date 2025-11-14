Nach Jahren der Diebstähle gefasst: Seriendieb in flagranti erwischt

Ein 40-Jähriger soll über Jahre professionelle Taschendiebstähle in mehreren Ländern begangen haben. In Graz wurde er nun von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Der Mann ging immer gleich vor: Beim Einsteigen bestahl er die Frauen, dann wechselte er die Bekleidung und ging wieder auf Achse und das schon seit Jahren.

Bereits seit Ende 2022 führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Graz Ermittlungen gegen einen 40-Jährigen Polen, der offenbar professionell in mehreren europäischen Staaten Taschendiebstähle begangen hatte. Von Oktober 2023 bis März 2025 verbüßte der Verdächtige in Deutschland eine Haftstrafe wegen Taschendiebstahls. Mitte Oktober 2025 dürfte der Mann wieder in der Innenstadt von Graz tätig gewesen sein. Dabei dürfte er die eigentlichen Diebstahlshandlungen vermehrt beim Einsteigen in öffentliche Verkehrsmittel begangen haben. Darauf wechselte er mehrmals die Bekleidung, um sein Erscheinungsbild zu verändern.

Modus Operandi immer gleich

Am Mittwoch, 12. November 2025, ereigneten sich in Graz wieder mehrere Taschendiebstähle mit dem erwähnten Modus Operandi. Der Verdächtige konnte von Polizisten wahrgenommen und auf frischer Tat bei einem Taschendiebstahl betreten werden. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen daraufhin fest. Der Tatverdächtige zeigte sich bei seiner Einvernahme vollumfassend geständig. Er wurde über Weisung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein.