Zwei Auszeichnungen für TANN: Krustenkönig und Vulkanland Duroc prämiert

TANN Graz jubelt über gleich zwei Auszeichnungen bei der diesjährigen Lukullus-Verleihung der AMA Marketing. Prämiert wurden sowohl der TANN-Krustenkönig als auch das regionale Tierwohl-Programm „TANN Vulkanland Duroc“

Jedes zweite Jahr zeichnet die AMA Marketing GmbH die besten Fleisch- und Wurstwaren mit der begehrten Lukullus-Trophäe aus. Heuer freut sich die TANN Graz, der SPAR-eigene Frischfleischbetrieb, über gleich zwei Auszeichnungen in der Steiermark. Zum ersten wurde der TANN-Krustenkönig für seine exzellente Produktqualität prämiert. Zum zweiten freut sich Landwirt Peter Pucher vom Tierwohl-Partnerprogramm „TANN Vulkanland Duroc“ über einen Lukullus. Das regionale Schweinefleisch ist exklusiv bei SPAR erhältlich.

„Mit TANN sind wir ein wichtiger Partner der steirischen Landwirtschaft“

Bei Fleisch- und Wurstprodukten legen Konsument:innen Wert auf transparente Herkunft, regionale Erzeugung und maximalen Genuss. Diese Standards sind für den SPAR-eigenen Fleischverarbeitungsbetrieb TANN in Graz selbstverständlich. Daher ist die Freude im TANN-Team riesig, dass gleich zwei steirische Spezialitäten mit dem Lukullus ausgezeichnet wurden. Auch Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark, zeigt sich begeistert: „Mit TANN sind wir ein wichtiger Partner der steirischen Landwirtschaft. Regionale Partnerschaften sind wertvoll, deshalb setzen wir auch auf außergewöhnliche Kooperationen. Das ‚Vulkanland Duroc-Schweinefleisch ist beispielhaft für Spitzenqualität in Kombination mit Innovationskraft und Tierwohl. Ich freue mich sehr über beide Lukullus-Auszeichnungen und gratuliere herzlich.“

Alle zwei Jahre werden die besten Fleischerzeugnisse ausgezeichnet

Mit der Agrarmarkt Austria GmbH (AMA) verbindet SPAR eine jahrzehntelange Partnerschaft. TANN Graz setzt bei seinen Produkten auf das AMA-Gütesiegel. Die AMA-Marketing GmbH würdigt alle zwei Jahre die besten Fleischerzeugnisse, die besten Fleisch- und Wurstwarenabteilungen im Handel sowie Direktvermarkter und Manufakturen mit der renommierten Lukullus-Trophäe.

TANN-Krustenkönig konnte überzeugen

Bei der feierlichen Lukullus-Gala auf der Burg Perchtholdsdorf zeichnete die AMA die allerbesten Fleisch- und Wurstspezialitäten des Landes aus. Der Krustenkönig von TANN Graz hat die Fachjury auf allen Ebenen überzeugt und wurde mit einem Lukullus prämiert. Bei dieser Spezialität legt TANN auf besten Geschmack, sorgfältig ausgewählte Zutaten und einer perfekten Kruste.

„Die Auszeichnung motiviert uns“

Andreas Hofer, Betriebsleiter TANN Graz, zeigt sich hoch erfreut „Diese beiden Lukullus-Auszeichnungen sind eine großartige Bestätigung für die tägliche Arbeit unseres Teams hier in Graz und für unsere regionalen Partnerbetriebe. Qualität, Herkunft und Handwerkskunst stehen bei TANN an oberster Stelle – vom Landwirt bis zum fertigen Produkt. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir mit dem TANN-Krustenkönig und dem Vulkanland Duroc-Programm zeigen können, wie Innovation und Regionalität Hand in Hand gehen. Die Auszeichnung motiviert uns, weiterhin mit Leidenschaft und Sorgfalt beste Fleischqualität aus der Steiermark zu produzieren.“

Exklusives Tierwohl-Programm „TANN Vulkanland Duroc“ ausgezeichnet

Den zweiten Lukullus in Verbindung mit TANN Graz bekam Peter Pucher aus Dietersdorf am Gnasbach überreicht. Er ist einer von mehreren Landwirten, der im Rahmen des regionalen Tierwohl-Programms „TANN Vulkanland Duroc“ mit SPAR zusammenarbeitet. Seit 2022 führt SPAR exklusiv bestes Duroc-Schweinefleisch aus der Steiermark. Die „TANN Vulkanland Duroc“-Produkte sind in fünf Sorten in der praktischen Selbstbedienungspackung erhältlich. Die Tiere haben um 100 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgegeben und werden artgerecht in Gruppen gehalten.

©SPAR/Werner Krug v.l.n.r.: Fam. Pucher (Landwirte Vulkanland Duroc), Andreas Hofer (Betriebsleiter TANN Graz)