„Manufactum“ zieht in einstige K&Ö-Home-Filiale

Manufactum eröffnet 2026 seinen zweiten Standort in Österreich. Der Mietvertrag mit Kastner & Öhler ist unterzeichnet. Das Jugendstilhaus von Kastner & Öhler (vormals K&Ö Home) in der Grazer Murgasse ist ab März wieder geöffnet.

Die Räumlichkeiten der früheren Home-Filiale von Kastner & Öhler in der Grazer Murgasse standen bislang noch leer. Dies soll sich aber bald ändern, den Geschäftsflächen wird neues Leben eingehaucht. Die Firma „Manufactum“ zieht in das Jugendstilhaus von Kastner & Öhler.

Nach Wien folgt Graz: Zweite „Manufactum“-Eröffnung in Österreich

„Diese strategische Entscheidung unterstreicht die Überzeugung, dass die gute Erreichbarkeit und die lebendige Atmosphäre der Grazer Innenstadt ideale Voraussetzungen für den Erfolg des neuen Standortes bieten. Nach der erfolgreichen Etablierung des ersten österreichischen Warenhauses in Wien im Jahr 2018 ist Graz der nächste logische Schritt, um die Philosophie der ‚guten Dinge‘ auch in der Steiermark zu verankern“, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Von Küchenutensilien bis hin zu Pflegeprodukten

Das neue Warenhaus wird auf mehr als 500 Quadratmetern im Erdgeschoss des Kastner & Öhler Jugendstilhauses eine breite Auswahl aus dem Manufactum-Sortiment zeigen, von Heimtextilien über Küchenutensilien und Gartenbedarf bis hin zu Büroartikeln, Körperpflege, Lebensmitteln und Bekleidung.

©Manufactum