Studie zeigt: Grazer fühlen sich in ihrer Stadt wohler denn je

Bei der Präsentation der Zahlen am Freitag, dem 14. November, im Rathaus stellten Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, SPÖ-Vorsitzende Doris Kampus sowie Barbara Rauscher (Statistik) und Simone Reis (Stadtbaudirektion) die Ergebnisse vor. Die Zahlen zeigen einen klaren Trend: Graz wird von seinen Bewohnern heute positiver bewertet als 2018. Der Anteil jener, die meinen, die Lebensqualität sei gestiegen, liegt 8,9 Prozentpunkte höher als bei der letzten Befragung. Gleichzeitig sank die Zahl jener, die eine Verschlechterung empfinden, um 2,6 Prozentpunkte. Besonders hoch ist die Bindung an das unmittelbare Umfeld: 92,8 % der Befragten geben an, „gern“ oder „sehr gern“ in ihrem Stadtteil zu leben, ein neuer Spitzenwert.

Großes Vertrauen in die Stadtverwaltung

Auch beim Vertrauen in die Stadt zeigt die Erhebung Fortschritte. 59,9 % vertrauen der Verwaltung, ein Plus von 3,9 Prozentpunkten im Vergleich zu 2018. In einer Zeit, in der vielerorts über Vertrauensverluste in staatliche Institutionen gesprochen wird, werten die Verantwortlichen dieses Ergebnis als wichtiges Signal. Die Studie zeigt außerdem, dass die Bevölkerung das Engagement der Stadt in sozialen Fragen klar unterstützt. Besonders positiv bewertet werden: Klimaschutzmaßnahmen, die Bedeutung öffentlicher Infrastruktur, der soziale Auftrag der Kommune. Diese Themen erfahren laut der Erhebung „sehr deutliche Zustimmung“.

Reaktionen aus der Stadtpolitik

Die Stadtregierung sieht sich durch die Ergebnisse bestätigt, betont aber gleichzeitig den Auftrag, weiter aktiv zu gestalten. Bürgermeisterin Elke Kahr: „Wer mit offenen Augen durch Graz geht, weiß, wo es Probleme und Nachholbedarf gibt, aber auch, was alles gut funktioniert. (…) Dass in solchen Zeiten ein gewachsener Anteil der Grazerinnen und Grazer sagt, dass die Lebensqualität gestiegen ist, und auch das Vertrauen in die Stadtverwaltung gewachsen ist, ist ein schönes Zeichen und zugleich ein Auftrag.“ Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betonte, wie wichtig der Fokus auf die Bevölkerung sei: „Dass die Grazer sehr gerne in ihrer Stadt leben, bestätigt mich darin und ist mir zugleich Auftrag. Wir werden unsere Stadt weiter menschen- und umweltgerecht gestalten und dort nachschärfen, wo durch die Befragung Verbesserungsbedarf sichtbar wird.“ SPÖ-Vorsitzende Doris Kampus verwies auf die Bedeutung der öffentlichen Daseinsvorsorge: „Fast 85 % sprechen sich (…) dafür aus, dass die Stadt Graz selbst für zentrale Bereiche wie Energieversorgung, Wohnen und öffentlichen Verkehr sorgt. Dieses Ergebnis ist ein starkes Zeichen für das Vertrauen in die öffentliche Daseinsvorsorge.“