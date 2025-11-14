Gegen 19 Mitbewerber durchgesetzt: Gernot Ranftl wird Branddirektor
Gernot Ranftl, der seit dem Ausscheiden von Klaus Baumgartner als interimistischer Branddirektor ausübte, überzeugte auch im Hearing und setzte sich gegen seine Mitbewerber durch.
Insgesamt hatten sich 19 Personen beworben, 13 Männer und 6 Frauen. Vier wurden zum Hearing eingeladen, drei nahmen daran teil. Der gesamte Bewerbungsprozess, bei dem auch ein Assessment Center zu durchlaufen war, wurde von einer externen Personalberatungsfirma durchgeführt. Besonders erfreulich ist, dass sich auch Offiziere aus anderen Bundesländern beworben haben. Dies zeigt die hohe Attraktivität und Qualität des Grazer Feuerwehrdienstes. Die Bestellung des Branddirektors ist auf fünf Jahre befristet. Gernot Ranftl, der seit dem Ausscheiden von Klaus Baumgartner die Doppelfunktion als interimistischer Branddirektor und Abteilungsleiter ausübte, wird nun als neuer Leiter der Abteilung Katastrophenschutz und Feuerwehr sowie als Branddirektor vorgeschlagen. Zur Abteilung gehören der Branddienst (Berufsfeuerwehr), die Feuerpolizei sowie der vorbeugende Brandschutz. Bei Zustimmung des Gemeinderats übernimmt Ranftl seine Funktion offiziell mit 1. Jänner 2026.
Beschlussfassung in der Dezembersitzung des GR
Die Hearing-Kommission, bestehend aus Personalamtschef Erich Kalcher, Magistratsdirektor Martin Haidvogl, Personalvertreter Wolfgang Demschner sowie Doris Jurschitsch von der Bau- und Anlagenbehörde, unterbreitete einen Vorschlag von zwei Kandidaten an Personalstadtrat Manfred Eber. Dieser wird den interimistischen Branddirektor und Leiter der Abteilung Katastrophenschutz und Feuerwehr, Gernot Ranftl, als neuen Abteilungsleiter und Branddirektor der Stadt Graz dem Gemeinderat zur Beschlussfassung in der Dezembersitzung vorlegen. Stadtrat Manfred Eber: „Mit Gernot Ranftl übernimmt ein erfahrener Offizier die Leitung der Berufsfeuerwehr Graz. Diese Lösung stellt die Kontinuität im operativen Einsatz sicher und gewährleistet die gewohnte Sicherheit für die Grazer Bevölkerung. Zugleich bin ich überzeugt, dass er die Feuerwehr strategisch weiterentwickeln und gut für die Zukunft aufstellen wird.“
Zur Person
Gernot Ranftl ist seit 2020 Teil der Abteilung Katastrophenschutz und Feuerwehr und war dort für die Bereiche Infrastruktur und Finanzen verantwortlich, bevor er interimistisch die Doppelfunktion Branddirektor und Abteilungsleiter übernahm. Der Feuerwehroffizier stammt aus Graz-Umgebung, wo er auch bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert ist. Er absolvierte die HTL und studiert derzeit Wirtschaftsingenieurwesen. Ranftl gilt als fachlich breit aufgestellter Einsatzoffizier, der die Berufsfeuerwehr auf kommende Herausforderungen vorbereiten und sicher in die Zukunft führen soll.