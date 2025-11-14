Gegen 19 Mitbewerber durchgesetzt: Gernot Ranftl wird Branddirektor

Insgesamt hatten sich 19 Personen beworben, 13 Männer und 6 Frauen. Vier wurden zum Hearing eingeladen, drei nahmen daran teil. Der gesamte Bewerbungsprozess, bei dem auch ein Assessment Center zu durchlaufen war, wurde von einer externen Personalberatungsfirma durchgeführt. Besonders erfreulich ist, dass sich auch Offiziere aus anderen Bundesländern beworben haben. Dies zeigt die hohe Attraktivität und Qualität des Grazer Feuerwehrdienstes. Die Bestellung des Branddirektors ist auf fünf Jahre befristet. Gernot Ranftl, der seit dem Ausscheiden von Klaus Baumgartner die Doppelfunktion als interimistischer Branddirektor und Abteilungsleiter ausübte, wird nun als neuer Leiter der Abteilung Katastrophenschutz und Feuerwehr sowie als Branddirektor vorgeschlagen. Zur Abteilung gehören der Branddienst (Berufsfeuerwehr), die Feuerpolizei sowie der vorbeugende Brandschutz. Bei Zustimmung des Gemeinderats übernimmt Ranftl seine Funktion offiziell mit 1. Jänner 2026.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Gernot Ranfl konnte beim Hearing überzeugen.

Beschlussfassung in der Dezembersitzung des GR

Die Hearing-Kommission, bestehend aus Personalamtschef Erich Kalcher, Magistratsdirektor Martin Haidvogl, Personalvertreter Wolfgang Demschner sowie Doris Jurschitsch von der Bau- und Anlagenbehörde, unterbreitete einen Vorschlag von zwei Kandidaten an Personalstadtrat Manfred Eber. Dieser wird den interimistischen Branddirektor und Leiter der Abteilung Katastrophenschutz und Feuerwehr, Gernot Ranftl, als neuen Abteilungsleiter und Branddirektor der Stadt Graz dem Gemeinderat zur Beschlussfassung in der Dezembersitzung vorlegen. Stadtrat Manfred Eber: „Mit Gernot Ranftl übernimmt ein erfahrener Offizier die Leitung der Berufsfeuerwehr Graz. Diese Lösung stellt die Kontinuität im operativen Einsatz sicher und gewährleistet die gewohnte Sicherheit für die Grazer Bevölkerung. Zugleich bin ich überzeugt, dass er die Feuerwehr strategisch weiterentwickeln und gut für die Zukunft aufstellen wird.“