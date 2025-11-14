Kärntnerstraße: Exklusive Einblicke in Wohnprojekt „Level KS1 Tower“

Der Level KS1 Tower in der Kärntnerstraße setzt neue Maßstäbe für urbanes Leben in Graz – nachhaltig, modern und visionär. Erste Einblicke zeigen, wie Zukunft in die Höhe wächst.

Mit dem Level KS1 Tower entsteht im Herzen von Graz ein neues architektonisches Wahrzeichen, das Wohnen, Arbeiten und Leben auf ein neues Niveau hebt. Das 17-stöckige Hochhaus an der Kärntnerstraße 1, 8020 Graz prägt nicht nur die Skyline der Stadt, sondern setzt auch neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, Komfort und urbanem Lebensgefühl.

Erste Eindrücke des Level KS1 Tower

Unter dem Motto „A view drinks“ lud die KS Group ausgewählte Gäste, Projektpartner sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien erstmals in die in Kürze fertigen Büro- und Gewerbeflächen sowie die Musterwohnungen des weitestgehend energieautarken Gebäudes. Von der Penthouse Dachterrasse bot sich dabei nicht nur ein eindrucksvoller Blick auf Graz, sondern auch auf die Zukunft nachhaltiger Stadtentwicklung.

Projekt vereint Architektur, Nachhaltigkeit und urbane Nutzung

„Der Level KS1 Tower ist ein echtes Statement für die Zukunft. Er zeigt, wie wir als KS Group Stadtentwicklung denken: Ganzheitlich, effizient und mit Fokus auf Lebensqualität. Unser Ziel ist es, Räume zu schaffen, die Energie geben – im ökologischen wie im menschlichen Sinn“, betonen Andreas Kern und Robert Sommersguter, Gründer und Gesellschafter der KS Group. Diesen Anspruch unterstreichen auch André Moser und Helmut Steiner, die das Projekt seit Beginn maßgeblich prägen: „Für uns ist der Level KS1 Tower weit mehr als ein Gebäude, er ist ein sichtbares Statement dafür, wie modernes, ressourceneffizientes und lebenswertes Stadtleben künftig funktionieren kann. Unser Anspruch war es, ein Projekt zu realisieren, das Architektur, Nachhaltigkeit und urbane Nutzung in Einklang bringt und somit einen spürbaren Mehrwert für Graz schafft .“

Fertigstellung für das zweite Quartal 2026 geplant

Der Level KS1 Tower gilt aufgrund seiner kompakten, vertikalen Bauweise und der hauseigenen Energiezentrale als Benchmark -Projekt für nachhaltige Stadtentwicklung. Das Gebäude ist ÖGNI-zertifiziert und erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards. Eine Kombination aus Tiefenbrunnenanlage, Wärmepumpe und Fernwärme sorgt für eine effiziente, ressourcenschonende Energieversorgung. Fußbodenkühlung und moderne Gebäudetechnik garantieren ein ganzjährig angenehmes Raumklima. Barrierefreie Zugänge, begrünte Außenbereiche und eine hauseigene Tiefgarage runden das zukunftsorientierte Konzept ab. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

177 Wohnungen auf 17.100 m2

Insgesamt entstehen 177 moderne Mietwohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 17.100 m2. Darunter finden sich kompakte 1-Zimmer-Apartments, großzügige 4-Zimmer -Familienwohnungen und Penthäuser. Alle Einheiten sind lichtdurchflutet, effizient geschnitten und mit hochwertigen Materialien ausgestattet. Dank der zentralen Lage profitieren Bewohner von kurzen Wegen zu Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Naherholungsgebieten sowie einer erstklassigen Verkehrsanbindung.

Auch Büro- und Praxismöglichkeiten

Neben den Wohnbereichen bietet der Tower flexible gestaltete Gewerbeflächen für Büros, Praxen und Retail. „Der Level KS1 Tower vereint beste Sichtbarkeit, modernste Gebäudetechnik und flexible Raumlösungen für Unternehmen, die in Graz wachsen und sich strategisch optimal positionieren wollen. Wir bieten hier Flächen, die Funktionalität, Design und selbstverständlich Nachhaltigkeit vereinen – ein Standort, an dem Unternehmen ihren Mitarbeiter n inspirierende Arbeitswelten bieten können“, sagt Sigrid Filzmoser, Standortleiterin von CBRE in der Steiermark – exklusiv mit der Vermietung der Büro- und Gewerbeflächen beauftragt .

Projektinfos im Überblick Level KS1 Tower, Graz

Bauherr: ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe

Projektpartner: KS Group

Generalunternehmer: Liebbau

Gebäudehöhe: ca. 65 Meter

Stockwerke: 17

Wohnungen: 177 Mietwohnungen

Gewerbeflächen: 2 Einheiten, davon ca. 4.500 m2 Bürofläche

Grundstücksgröße: ca. 8.600 m2

Besonderheit: Weitestgehend energieautarkes Gebäude mit eigener Energiezentrale

Nachhaltigkeit: ÖGNI -Zertifizierung in Gold angestrebt

Fertigstellung: Q2/2026 , ab Mai 2026 bewohn-/nutzbar

Projektwebsite: https://www.level-graz.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 14:39 Uhr aktualisiert