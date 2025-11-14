Beim Abbiegen übersehen: Radfahrerin auf Schutzweg angefahren

Am Vormittag des 14. November kam es in Graz zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Die 25-jährige Radlerin wurde dabei verletzt.

Am Freitag kam es in der Grazer Heinrichstraße zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer Radlerin.

Und so kam es zu dem Unfall: Am Freitag, den 14. November, fuhr eine 35-Jährige mit dem Auto um die Mittagszeit in der der Heinrichstraße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich Heinrichstraße/Mozartgasse wollte sie schließlich nach links abbiegen. Gleichzeitig überquerte eine 25-jährige Fahrradlenkerin, die von der Universität kam, den dortigen Zebrastreifen. Die Ampel nach der Kreuzung in der Heinrichstraße zeigte laut Polizeibericht Rot, deswegen bog die Autofahrerin ab.

Radfahrerin prallte auf Motorhaube

Doch dann passierte es: „Dabei kam es zur Kollision mit der querenden Radfahrerin, welche in weiterer Folge auf die Motorhaube des Fahrzeuges prallte und stürzte“, schildert die Polizei. Die Autofahrerin erklärte, dass sie die Radlerin vor dem Abbiegen nicht gesehen habe. Die Fahrradlenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Am Pkw entstand laut Angaben der Polizei ein Sachschaden im Frontbereich und auch das Fahrrad der 25-Jährigen wurde beschädigt. „Mit beiden Fahrzeuglenkerinnen wurden Atemalkoholmessungen durchgeführt – beide verliefen negativ“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 17:16 Uhr aktualisiert