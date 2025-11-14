Tag des Apfels: Steirische Obstbauern überreichen frische Äpfel

LH-Stv. Manuela Khom: „Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch und die frischen Äpfel! Unsere heimischen Äpfel als gesundes Nahrungsmittel für Zwischendurch haben für Steirerinnen und Steirer jeden Alters eine große Bedeutung, beginnend mit unseren Kleinsten in den Kindergärten und Schulen. Der Apfel ist auch ein besonderes Aushängeschild der Qualität steirischer Lebensmittel, stammen doch rund 75 Prozent der gesamten österreichischen Apfelproduktion aus der Steiermark. Daher gilt auch mein Appell anlässlich des Tags des Apfels, besonders auf die Herkunft der Äpfel zu achten. Damit sorgen wir für Wertschöpfung in der Steiermark und unterstützen unsere steirischen Obstbäuerinnen und Obstbauern.“

LR Simone Schmiedtbauer: „Die Bedeutung heimischer Lebensmittel – die Österreicherinnen und Österreicher verbrauchen pro Kopf rund 20 Kilogramm Äpfel im Jahr – ist groß und wir können uns auf die steirischen Obstbauern verlassen. Regionale und saisonale Ernährung ist nicht nur gesund, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Daher wollen wir den steirischen Obstbau bestmöglich unterstützen und die Klimawandelanpassung auf den Betrieben voranbringen. Das tun wir etwa mit den österreichweit höchsten Förderungen für (Frost-)Beregnungsanlagen. Ich bedanke mich bei allen Bäuerinnen und Bauern für ihren Einsatz im Sinne einer heimischen Lebensmittelversorgung.“