Neue Analyse zeigt: Kläranlagen entfernen über 95 Prozent Mikroplastik

In Graz und Wiener Neustadt bestätigt ein Forschungsteam von TU Graz, TU Wien und Umweltbundesamt die starke Filterleistung heimischer Kläranlagen. Eine neue Messmethode macht erstmals vergleichbare Werte möglich.

Ein Team der TU Graz, TU Wien sowie des Umweltbundesamtes hat erstmals eine verlässliche Methode entwickelt, um Mikroplastik im Abwasser exakt zu messen. Laut Teamleiter Günter Gruber und Helmut Rechberger entfernen die Anlagen mehr als 95 Prozent des bestimmbaren Mikroplastiks. Bisher fehlte eine einheitliche Vorgangsweise, was den Vergleich von Studien erschwerte.

Warum Proben so schwer zu nehmen sind

Besonders heikel ist die Probenentnahme. Mikroplastik treibt mal oben, mal unten, oft irgendwo dazwischen. Rechberger erklärt: „Weil es aber nach wie vor keine standardisierte Methode für die Gesamtanalytik gibt, sind die Resultate nur schwer miteinander vergleichbar.“ Für verlässliche Werte brauchte es riesige 24-Stunden-Mischproben von 100 Litern im Zulauf und 1000 Litern im Ablauf. Diese decken den Tagesrhythmus des Abwassers ab. Das Team der TU Graz sammelte die Proben über 28 Tage hinweg in turbulenten Bereichen der Grazer Kläranlage und nutzte Edelstahlbehälter, um Verunreinigungen zu vermeiden.

©Gruber/TU Graz Die Proben wurden in Edelstahlbehältern gesammelt. ©Gruber/TU Graz Die Filter ermöglichten die Gewinnung von Feststoffproben.

Technik für große Probenmengen

Die TU Wien konzentrierte sich auf die Feststoffabtrennung und die Aufbereitung der Proben. Dafür wurde ein Filtersystem gebaut, das große Wassermengen erst durch 20 Mikrometer und danach durch 10 Mikrometer Maschenweite laufen lässt. So lassen sich selbst winzige Partikel sichern. Das Umweltbundesamt steuerte eine Methode bei, die nicht nur Mengen, sondern auch die Art der Kunststoffe bestimmt.

Reifenabrieb fällt besonders ins Gewicht

Auffällig war vor allem der hohe Anteil an Partikeln aus Reifenabrieb. Gruber sagt dazu: „Die gute Nachricht ist aber, dass wir im Zuge unserer Messungen herausgefunden haben, dass Kläranlagen eine wunderbare Senke für das Mikroplastik sind.“ Ab 2033 wird Klärschlamm von Anlagen ab 20.000 Einwohnerwerten verpflichtend thermisch verwertet. Damit wird das gebundene Mikroplastik praktisch unschädlich.

Staat unterstützt das Projekt

Gefördert wurde die Forschung mit 442.830 Euro vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig eine solide Messgrundlage ist und dass Kläranlagen einen entscheidenden Beitrag leisten, um Mikroplastik aus unseren Gewässern fernzuhalten.