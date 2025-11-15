Hundeweihnachtsmarkt bringt Graz zum dritten Mal zum Wedeln

Am 21. und 22. November wird es in Graz wieder festlich für Vierbeiner. Der Hundeweihnachtsmarkt „Waunachten“ kehrt zurück und bringt regionale Betriebe und hundebegeisterte Grazer zusammen.

Was als kleine Idee begann, ist heute ein Fixpunkt im Kalender vieler Hundebesitzer. Der Hundeweihnachtsmarkt findet im CITYPARK statt, bleibt aber vor allem eines: ein Treffpunkt für alle, die ihre Fellnasen gern verwöhnen. Christina Haller von Fellever & Paways freut sich über die stetige Nachfrage: „Ich freue mich, den Wunsch zahlreicher zufriedener Kunden und Kundinnen nach einem alljährlichen Weihnachtsmarkt für unsere geliebten Vierbeiner in Graz erfüllen zu können.“

Viel Auswahl für kleine und große Wuffis

Von kuscheligen Accessoires bis zu Leckerlis, die jedem Hund die Ohren spitzen lassen, ist alles dabei. Haller sagt, Besucher können „mit großer Vielfalt und regionaler Qualität rechnen“. Viele der ausstellenden Betriebe kommen aus Österreich und bringen Produkte mit, die man nicht an jeder Ecke findet.

©Fellever & Paways „Waunachten“: Regionale Aussteller zeigen zwei Tage lang in Graz, was Vierbeinern Freude macht.

Regionale Aussteller im Doppelpack

An beiden Tagen sind Fellever & Paways, Die Knoten Knüpferei, Roxys Hundehütte, Hundervoll, Dali’s Lieblingsplatz, Perlen Himmel, Lecker Schmecker Keksebäcker, Napf Tierfutter, Hund’sWüd und Smellapies vor Ort. Am Samstag ergänzt Martina Schober das Angebot. Sie bringt Tierportraits mit und sorgt für einen kreativen Farbtupfer.