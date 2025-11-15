Toter Häftling (25) in Graz gefunden: Fall stellt Ermittler vor Rätsel

In der Justizanstalt Graz-Jakomini ist bereits vor mehreren Wochen ein 25-jähriger Häftling tot aufgefunden worden – offenbar starb er an einer Überdosis. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt.

Ein 25-jähriger Häftling ist bereits vor einigen Wochen tot in der Justizanstalt Graz-Jakomini aufgefunden worden. Der Mann starb wohl an einer Drogen-Überdosis – aktuell wird gegen zwei Mithäftlinge des Mannes und einen unbekannten Täter ermittelt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigte am Samstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der „Kleinen Zeitung“.

Mehrere Fragen bleiben offen

Der Mann war wegen des Verdachts der Nötigung und offener Vorstrafen in Haft. Wie er an die Drogen – beziehungsweise ein Substitutionsmittel – gelangt war, ist Gegenstand der Ermittlungen, die von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt geführt werden. Auch wird untersucht, wie es zu der Überdosis gekommen war: „Wenn jemand selbstverantwortlich Drogen nimmt, dann ist niemand außer er selbst verantwortlich“, so die Sprecherin. Lieferanten würden sich dann aber dennoch strafbar machen, wenn auch nicht wegen eines Tötungsdelikts. (APA/RED, 15.11.25)