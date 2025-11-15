Zug kollidiert mit Heulader in Übelbach: 22-Jährige schwer verletzt

Am Samstagvormittag, 15. November 2025, kam es auf der Bahnstrecke zwischen Übelbach und Deutschfeistritz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Heulader. Die 22-Jährige Arbeitsmaschinenlenkerin wurde schwer verletzt.

Gegen 9.15 Uhr näherte sich die 59-jährige Lokführerin einer unbeschrankten, lediglich durch Lichtzeichen geregelten Eisenbahnkreuzung. Die Ampel an der Kreuzung kurz vor der Haltestelle Zitoll dürfte zu diesem Zeitpunkt Rot gezeigt haben. Parallel zur Bahnlinie fuhr eine 22-Jährige mit einem Heulader auf einem Feldweg. „

Frau in Fahrzeug eingeschlossen

Die Lokführerin dürfte nach eigenen Angaben die Geschwindigkeit verringert haben, da sie die Arbeitsmaschine wahrnahm, die vorerst in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Als sich beide Fahrzeuge auf Höhe der Eisenbahnkreuzung befanden, dürfte die 22-Jährige nach Angaben der Lokführerin versucht haben die Gleisanlage zu überqueren. Der Zug touchierte die Arbeitsmaschine, erfasste sie und schleuderte sie zur Seite“, berichtet die Polizei. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeschlossen und musste von den Feuerwehren Deutschfeistritz und Übelbach – insgesamt 39 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen – befreit werden.

©FF Deutschfeistritz

22-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung. Die 22-Jährige wurde anschließend mit schweren Verletzungen durch den Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Im Zug befanden sich fünf Fahrgäste, die keine medizinische Versorgung benötigten. Die Lokführerin blieb ebenso unverletzt.