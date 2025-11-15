Älteste Haubenköchin der Welt kommt erneut aus Graz

Thi Ba Nguyen bleibt mit inzwischen 84 Jahren die älteste Haubenköchin der Welt. Gault&Millau 2026 vergibt 12 Punkte und 1 Haube für das Gourmet-Duo Thi Ba und Robert Nguyen aus dem vietnamesische Restaurant VINA in Graz.

Bereits im Vorjahr wurde die damals 83-jährige Thi Ba Nguyen aus Graz im Gault&Millau 2025 als die älteste Haubenköchin der Welt ausgezeichnet. Auch heuer wurde die nun 84-Jährige diesen Titel behalten, das VINA wurde erneut von Gault&Millau mit einer Haube ausgezeichnet.

Mutter-Sohn-Duo „regiert“ das Grazer VINA

Hinter dem Restaurant in Graz steht ein Mutter-Sohn-Duo: die 84-Jahre-junge Thi Ba Nguyen gemeinsam mit ihrem Sohn Robert Nguyen, der das VINA seit der Neueröffnung 2023 zu einem der kulinarischen Hotspots von Graz gemacht hat. „Dass wir für unser Gourmetmenü nun das zweite Jahr in Folge mit einer Haube ausgezeichnet wurden, macht uns natürlich stolz“, so VINA-Chef Robert Nguyen, dessen Mutter damit erneut die älteste Haubenköchin der Welt ist. Im Grazer VINA erwartet die Gäste authentische und unverfälschte vietnamesische Küche.

VINA zählt zu den schönsten Restaurants der Welt

Nicht nur kulinarisch zählt das VINA zu den außergewöhnlichsten Adressen des Landes: In diesem Jahr wurde das Restaurant in London bei den „International Property Awards 2025“ für das schönste „Leisure Interior“ der Welt ausgezeichnet und zählt somit zu einem der schönsten Restaurants international.