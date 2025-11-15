Feuerwehr im Einsatz bei Großtierrettung in Premstätten

Die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf wurden am Samstagvormittag, dem 15. November um etwa 8.45 Uhr zum Einsatz nach Premstätten im Bezirk Graz-Umgebung alarmiert.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag ein Pferd in der Boxengasse und war nicht in der Lage, selbstständig aufzustehen. „Die Tierärztin war auf Anfahrt, die Besitzerin befand sich bereits vor Ort. Das Pferd Betty wurde nach Eintreffen der Tierärztin sediert und anschließend im Beisein von Tierärztin und Besitzerin mithilfe des Großtierrettungssets schonend aufgerichtet“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf von dem Einsatz.