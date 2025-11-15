Nächstes Auswärtsmatch beim HSG Graz beim Austeiger

In der vergangenen Runde der HLA Meisterliga mussten sich die Grazer Handballer knapp mit 33:34 auswärts bei Sparkasse Schwaz Handball Tirol geschlagen geben. Ein Tor zum Schlusspfiff bescherte die bittere Niederlage. Das soll am Samstag nun wieder anders werden. Auswärts trifft man auf den Aufsteiger UHC Hollabrunn. „Wir haben auch in der vergangenen Runde wieder gezeigt, dass wir eine starke Mannschaft sind. Leider mussten wir uns dann im letzten Moment geschlagen geben. Das ist bitter, motiviert uns aber umso mehr, am Samstag in Hollabrunn alles für den nächsten Sieg zu geben“, so HSG Holding Graz Trainer Spyros Balomenos.

„Die Weinviertelarena ist für Gegner nie angenehm“

Auch die Niederösterreicher mussten sich am vergangenen Wochenende geschlagen geben. Auswärts setzte es eine 28:31 Niederlage bei der HSG Xentis Lipizzanerheimat. Trotz der Niederlage ist der Aufsteiger auf keinen Fall zu unterschätzen. Gerade zuhause brachte man bereits einige Teams ins Wanken. „Die Weinviertelarena ist für Gegner nie angenehm. Wir erwarten uns auch dieses Mal wieder eine schwere Partie, bei der wir von Sekunde eins an voll konzentriert sein müssen. Trotzdem ist unser Ziel klar, wir wollen endlich wieder zwei Punkte holen“, so HSG Holding Graz Spieler Thomas Eichberger.