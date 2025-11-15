Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Graz-Umgebung

Am Freitag dem 14. November wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gratkorn-Markt und Friesach-Wörth zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der B67 alarmiert.

Freitagmittag kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B67 (Bezirk Graz-Umgebung) miteinander. „Dabei wurden zum Glück keine Personen eingeklemmt. Die verletzten Beteiligten wurden bei unserem Eintreffen bereits vom Roten Kreuz versorgt“, heißt es in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Friesach-Wörth, deren Aufgabe sich auf die Verkehrsabsicherung beschränkte, bis die Feuerwehr Gratkorn übernahm.