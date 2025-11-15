Skip to content
/ ©FF Friesach-Wörth
Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Am Freitag kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B67 miteinander
Graz-Umgebung
15/11/2025
Kollision

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Graz-Umgebung

Am Freitag dem 14. November wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gratkorn-Markt und Friesach-Wörth zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der B67 alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)

Freitagmittag kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B67 (Bezirk Graz-Umgebung) miteinander. „Dabei wurden zum Glück keine Personen eingeklemmt. Die verletzten Beteiligten wurden bei unserem Eintreffen bereits vom Roten Kreuz versorgt“, heißt es in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Friesach-Wörth, deren Aufgabe sich auf die Verkehrsabsicherung beschränkte, bis die Feuerwehr Gratkorn übernahm.

