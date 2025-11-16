Zwei steirische Projekte räumen beim MTD-Forum 2025 in Wien ab

Zwei Preise für die FH Joanneum: Beim MTD-Forum in Wien wurden gleich zwei steirische Forschungsprojekte ausgezeichnet. Beide zeigen, wie viel regionale Arbeit für seltene und oft übersehene Erkrankungen bewirken kann.

Im Bereich finanziell geförderter Projekte wurde die Arbeit von Cornelia Pipper-Krampl (FH Joanneum) ausgezeichnet. Ihr Team untersucht, wie sich Steroidhormonprofile bei Menschen mit ME/CFS verändern. Die Erkrankung wird oft erst spät erkannt und bringt schwere Erschöpfung und starke Belastungen für den Alltag. Durch die Analyse der Hormonspiegel soll besser verstanden werden, warum die Symptome so unterschiedlich ausfallen. Das Projekt macht die Erkrankung sichtbarer und trägt zu mehr Anerkennung bei.

Masterarbeit überzeugt Jury

Auch in der Kategorie Masterarbeiten ging ein Preis an die FH Joanneum. Christoph Kleinrath zeigte in seiner Arbeit, dass ein Score aus der multiparametrischen Durchflusszytometrie die Genauigkeit des bisherigen DIPSS verbessert. Dieses System wird genutzt, um den Verlauf der seltenen Blutkrankheit Myelofibrose einzuschätzen. Kleinraths Ansatz könnte die Bewertung künftig objektiver machen. Zusätzlich wurden Risikomutationen untersucht, um Patientinnen und Patienten früher einschätzen zu können.

©zVg/Privat Christoph Kleinrath wird für seine Masterarbeit zur Verbesserung des DIPSS ausgezeichnet.

Klimawandel im Fokus des Forums

Die Preisverleihung war Höhepunkt des MTD-Forums in Wien. Unter dem Motto Klima und Gesundheit sprachen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und den sieben MTD-Berufen darüber, wie sich die Klimakrise auf die Gesundheit auswirkt. Gabriele Jaksch betonte in ihrer Eröffnung: „Die Gesundheit und Sicherheit der österreichischen Bevölkerung stehen im Zentrum einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung.“ Fachvorträge zeigten, welche Aufgaben auf die Gesundheitsberufe zukommen und wie sie sich darauf vorbereiten.

©zVg/Privat Beim MTD-Forum in Wien standen Forschung, Klimawandel und die Leistungen der sieben MTD-Berufe im Mittelpunkt.

Weitere prämierte Projekte

Neben den beiden steirischen Erfolgen wurden noch mehrere Arbeiten ausgezeichnet. Unter anderem ging der Nachhaltigkeitspreis an eine Studie zum Umgang älterer Menschen mit Hitzeperioden. Im Bachelorbereich wurde eine Untersuchung zur Übernutzung von Entzündungsparametern prämiert. Ein Teamprojekt beschäftigte sich mit der Auswirkung der thorakalen Masse auf Ergebnisse der Myokardperfusionsszintigraphie.