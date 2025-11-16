Hart bei Graz: Carport stand in Flammen

Ein Carport ist am Samstagabend, dem 15. November, in Hart bei Graz in Brand geraten. „Gegen 20.15 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Kaltenbergstraße gerufen, nachdem dort ein Brand gemeldet worden war. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand des Carports sowie Teile des Dachstuhls der angrenzenden Garage rasch gelöscht“, heißt es vonseiten der Beamten. Nach ersten Einschätzungen dürfte ein im hinteren Bereich des Carports betriebener Werkstattofen brandauslösend gewesen sein, dieser war am selben Tag vom Sohn der Hausbesitzerin eingeheizt worden. „Die dahinterliegende Holzwand war stark ausgebrannt. Im Carport befanden sich zudem ein Moped sowie mehrere Akkus, die ebenfalls Feuer gefangen hatten“, wird weiter berichtet. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist noch offen.