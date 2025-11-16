Skip to content
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt den Harry Potter Gottesdienst in Graz
Die evangelische Erlöserkirche in Graz Liebenau wird noch einmal zum Hogwarts-Schauplatz.
Graz
16/11/2025
Reihe endet

Letzter Harry-Potter-Gottesdienst geht heute in Graz über die Bühne

Mit heutigem Sonntag (16. November) endet die Reihe: In der Erlöserkirche Liebenau steigt das Finale der Harry-Potter-Gottesdienste.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(262 Wörter)

Heute (Sonntag, 16. November) heißt es zum letzten Mal Zauberumhang anziehen und in die Welt von Harry Potter eintauchen. Die evangelische Erlöserkirche in Graz Liebenau feiert das Finale ihrer Reihe unter dem Motto „Die Heiligtümer des Lebens“. Pfarrer Marcus Hütter betont gegenüber der „Kleinen Zeitung“, dass das bewusste Ende Teil der Botschaft ist. Er möchte zeigen, wie wichtig es ist, rechtzeitig loszulassen.

Viel Liebe fürs Detail

Die Kirche wird erneut in Hogwarts verwandelt. Über 50 Helfer richten alles her. Fliegende Kerzen hängen von der Decke. Der Altarraum erinnert an Dumbledores Büro. Besucher können sich auf Filmausschnitte und kleine Theaterszenen freuen. Sie verbinden die Zauberwelt mit Fragen des Glaubens.

Foto auf 5min.at zeigt den Harry Potter Gottesdienst in Graz
©5 Minuten
Stimmungsvolle Atmosphäre im Innenraum.

Zwei Termine und großer Ansturm

Damit alle Platz finden, braucht es heute kostenlose Platzkarten. Die Gottesdienste beginnen um 10 und um 15 Uhr. Auch diesmal werden wieder viele Harrys, Hermines und Voldemorts erwartet. Musikalisch begleitet das Profi Trio Tritsch Tratsch den Gottesdienst. Auf dem Programm stehen bekannte Stücke wie Hedwigs Theme. Nach dem Gottesdienst gibt es Kesselkuchen und Vielsafttrank. Ein eigenes Team steht für Fragen bereit, denn die Grundidee hinter der Reihe war es, Menschen neu für Kirche zu begeistern.

Foto auf 5min.at zeigt den Harry Potter Gottesdienst in Graz
©5 Minuten
Graz verabschiedet am Sonntag, dem 16. November 2025, seinen letzten Harry-Potter-Gottesdienst.

Wie es weitergeht

Mit heute endet die Harry Potter Reihe. Ganz vorbei ist die Idee aber nicht. Pfarrer Hütter verrät, dass schon ein neues Thema geplant wird. Er selbst mag „Der Herr der Ringe“, sagt aber im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“, dass es vielleicht auch etwas ganz anderes werden kann.

