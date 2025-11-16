Vier neue E-Busse starten im Grazer Stadtverkehr

Graz stärkt den Öffi-Verkehr. Vier neue Elektrobusse fahren ab heute im Stadtgebiet, ab Jänner fix auf der Linie 67. Die Stadt spart damit CO2 und schafft mehr Komfort für die Fahrgäste.

Mit vier neuen E-Bussen gehen die Graz Linien den nächsten Schritt Richtung emissionsfreiem Verkehr. Zwei Solobusse ersetzen ältere Dieselmodelle, zwei Gelenkbusse kommen zusätzlich dazu. Der Fuhrpark wächst damit auf 174 Fahrzeuge. Mit Sonntag, dem 16. November, fahren die E-Busse in der Frühspitze auf verschiedenen Linien. Ab Jänner sind sie fix auf der 67er unterwegs, die künftig das Wohnprojekt Jakomini Verde mit fast 600 Wohnungen anbindet.

Technik, die im Betrieb spürbar ist

Die Busse fahren mit modernen NMC3-Batterien. Die Solobusse kommen auf 490 kWh Kapazität, die Gelenkbusse auf 588 kWh. Im Depot werden sie vorgeheizt oder gekühlt, damit sie sofort einsatzbereit sind. Neu errichtete Ladesäulen versorgen sie mit Strom. Rund 176 Tonnen CO2 sollen so pro Jahr eingespart werden. Kameras und Radarsensoren unterstützen die Fahrerinnen und Fahrer beim Abbiegen und Bremsen. Ein Warnsignal macht die leisen Busse im Stadtverkehr hörbar.

Forschung liefert die Basis

Die neuen Fahrzeuge sind Teil der Projekte move2zero und Hy-Bus Implementation. Dabei wurden unterschiedliche Antriebe im Echtbetrieb getestet. Ein eigenes Modell berechnete den idealen Technologiemix für eine emissionsfreie Busflotte. Auch die Produktion der Busse und der Infrastruktur wurde nach Umweltkriterien bewertet. Die Ergebnisse fließen in einen Leitfaden ein, der anderen Städten beim Umstieg helfen soll.

Politik begrüßt den Schritt

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sieht Graz auf dem richtigen Weg. „Der E-Antrieb bringt im Dauerleistungsbereich des Stadtverkehrs die besten Ergebnisse.“ Gleichzeitig betont sie, wie wichtig das Testen verschiedener Systeme sei. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) hebt die Wirkung im Alltag hervor. „Jede Fahrt ist ein Gewinn für die Luft und das Klima in unserer Stadt.“ Für Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) zählt neben der Umwelt auch der praktische Nutzen. „Der Komfort für die Fahrgäste in den Bussen der Holding Graz wird weiter steigen.“ SPÖ-Vorsitzende Doris Kampus spricht von einem Plus für alle. „Saubere Luft, weniger Lärm und moderne Mobilität kommen allen Grazerinnen und Grazern zugute.“

Partner loben Graz als Vorreiter

Auch die Projektpartner ziehen ein positives Fazit. Die Holding Graz betont: „Weniger Emissionen in der Stadt Graz und weniger Lärm für Fahrgäste und Anrainer.“ Bernd Vogl vom Klima- und Energiefonds spricht von einem wichtigen Signal. „Wenn es um innovative Lösungen für E-Mobilität geht, leistet Graz immer wieder Pionierarbeit.“ Artur Konarski von Daimler Buses Austria hebt die langjährige Zusammenarbeit hervor. „Die Übergabe von vier weiteren vollelektrischen eCitaro-Stadtbussen unterstreicht die über 25-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit.“ FFG-Geschäftsführerin Karin Tausz sieht die E-Busse als gutes Beispiel für gelebte Innovation. „Die neuen E-Busse zeigen, wie Forschung und Technologie direkt zu einer sauberen, leisen und modernen Stadt beitragen.“