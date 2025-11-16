Skip to content
Bülent Ceylan bringt sein Programm "Diktatürk" im April 2027 nach Graz.
16/11/2025
"Diktatürk"
Bülent Ceylan gastiert mit neuem Programm in Graz

Bülent Ceylan bringt sein Programm „Diktatürk“ am 15. April 2027 nach Graz und zeigt mit trockenem Schmäh, wie viel Alltagsdiktat uns täglich begleitet. Tickets gibt’s bei oeticket.

Der deutsche Comedian Bülent Ceylan hat genug vom ewigen Herumkommandieren. Politik, Mode, Beziehung, Ernährung, überall mischt sich wer ein. In seinem neuen Programm „Diktatürk“, das am 15. April 2027 nach Graz kommt, dreht er den Spieß um und legt mit trockenem Schmäh offen, wie schräg dieses Alltagsdiktat ist, vom Kollegen, der deine Jause mustert, bis zur Freundin, die dein Gewand beurteilt. Er überzeichnet die Szenen so, dass klar wird, wie viele Regeln du unbewusst mitschleppst. Tickets gibt’s bei oeticket ab 46,15 Euro.

