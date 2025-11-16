Grazer Hauptplatz wegen Polizeieinsatz gesperrt

Die Grazer Innenstadt steht am Sonntag still. Rund um den Hauptplatz wurde gegen Mittag großräumig abgesperrt. Auch der Öffi-Verkehr ist betroffen und wird umgeleitet.

Der Bereich rund um den Grazer Hauptplatz ist am Sonntag, 16. November, komplett gesperrt. Die Sperre zieht sich über mehrere Gassen, Einsatzfahrzeuge stehen dicht an dicht. Wer durch die Innenstadt will, landet vor Absperrbändern und Gittern. Die Sperre trifft auch die Straßenbahnen. „Es liegt eine Bombendrohung vor. Wie lange der Bereich gesperrt bleibt, kann man im Moment nicht sagen. Der Platz wird derzeit überprüft“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark gegenüber 5 Minuten.

Linie 1, 4, 5, 6 und 7 betroffen

Die Holding Graz erklärt: „Aufgrund einer polizeilichen Sperre am Hauptplatz wenden die Linie 1, 4, 5, 6 und 7 am Jakominiplatz.“ Wer unterwegs ist, muss auf andere Verbindungen ausweichen. Die gewohnte Durchfahrt durchs Zentrum fällt aus.

©Webcam Panocloud Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Grazer Hauptplatz.

Pendelverkehr in mehreren Bezirken

Damit die westlichen Bezirke erreichbar bleiben, richtet die Holding Pendelstrecken ein. „Im Bereich Wetzelsdorf und Eggenberg UKH wird ein Pendelverkehr mit der Linie 1 und 7 geführt sowie im Bereich Reininghaus und Smart City wird auch ein Pendelverkehr mit der Linie 4 und 6 geführt.“ Die Garnituren fahren in kurzen Abständen und bedienen nur Teilstrecken. Auch Busse sind im Einsatz. „Ein Ersatzverkehr zwischen Jakominiplatz und Hauptbahnhof bis zur Umsteigehaltestelle Asperngasse, sowie zwischen Jakominiplatz und Andritz ist eingerichtet.“

+++Aufgrund eines Polizeieinsatzes kommt es derzeit im und um das Stadtgebiet von Graz zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperren. Auch die Öffis sind davon betroffen. +++ — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) November 16, 2025

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 13:03 Uhr aktualisiert