Grazer Hauptplatz wegen Polizeieinsatz gesperrt
Die Grazer Innenstadt steht am Sonntag still. Rund um den Hauptplatz wurde gegen Mittag großräumig abgesperrt. Auch der Öffi-Verkehr ist betroffen und wird umgeleitet.
Der Bereich rund um den Grazer Hauptplatz ist am Sonntag, 16. November, komplett gesperrt. Die Sperre zieht sich über mehrere Gassen, Einsatzfahrzeuge stehen dicht an dicht. Wer durch die Innenstadt will, landet vor Absperrbändern und Gittern. Die Sperre trifft auch die Straßenbahnen. „Es liegt eine Bombendrohung vor. Wie lange der Bereich gesperrt bleibt, kann man im Moment nicht sagen. Der Platz wird derzeit überprüft“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark gegenüber 5 Minuten.
Linie 1, 4, 5, 6 und 7 betroffen
Die Holding Graz erklärt: „Aufgrund einer polizeilichen Sperre am Hauptplatz wenden die Linie 1, 4, 5, 6 und 7 am Jakominiplatz.“ Wer unterwegs ist, muss auf andere Verbindungen ausweichen. Die gewohnte Durchfahrt durchs Zentrum fällt aus.
Pendelverkehr in mehreren Bezirken
Damit die westlichen Bezirke erreichbar bleiben, richtet die Holding Pendelstrecken ein. „Im Bereich Wetzelsdorf und Eggenberg UKH wird ein Pendelverkehr mit der Linie 1 und 7 geführt sowie im Bereich Reininghaus und Smart City wird auch ein Pendelverkehr mit der Linie 4 und 6 geführt.“ Die Garnituren fahren in kurzen Abständen und bedienen nur Teilstrecken. Auch Busse sind im Einsatz. „Ein Ersatzverkehr zwischen Jakominiplatz und Hauptbahnhof bis zur Umsteigehaltestelle Asperngasse, sowie zwischen Jakominiplatz und Andritz ist eingerichtet.“