Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt einen Polizeieinsatz in Graz.
Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Grazer Hauptplatz.
Graz
16/11/2025
Öffis stehen still

Grazer Hauptplatz wegen Polizeieinsatz gesperrt

Die Grazer Innenstadt steht am Sonntag still. Rund um den Hauptplatz wurde gegen Mittag großräumig abgesperrt. Auch der Öffi-Verkehr ist betroffen und wird umgeleitet.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(197 Wörter)

Der Bereich rund um den Grazer Hauptplatz ist am Sonntag, 16. November, komplett gesperrt. Die Sperre zieht sich über mehrere Gassen, Einsatzfahrzeuge stehen dicht an dicht. Wer durch die Innenstadt will, landet vor Absperrbändern und Gittern. Die Sperre trifft auch die Straßenbahnen. „Es liegt eine Bombendrohung vor. Wie lange der Bereich gesperrt bleibt, kann man im Moment nicht sagen. Der Platz wird derzeit überprüft“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark gegenüber 5 Minuten.

Linie 1, 4, 5, 6 und 7 betroffen

Die Holding Graz erklärt: „Aufgrund einer polizeilichen Sperre am Hauptplatz wenden die Linie 1, 4, 5, 6 und 7 am Jakominiplatz.“ Wer unterwegs ist, muss auf andere Verbindungen ausweichen. Die gewohnte Durchfahrt durchs Zentrum fällt aus.

Foto auf 5min.at zeigt die Sperre am Grazer Hauptplatz.
©Webcam Panocloud
Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Grazer Hauptplatz.

Pendelverkehr in mehreren Bezirken

Damit die westlichen Bezirke erreichbar bleiben, richtet die Holding Pendelstrecken ein. „Im Bereich Wetzelsdorf und Eggenberg UKH wird ein Pendelverkehr mit der Linie 1 und 7 geführt sowie im Bereich Reininghaus und Smart City wird auch ein Pendelverkehr mit der Linie 4 und 6 geführt.“ Die Garnituren fahren in kurzen Abständen und bedienen nur Teilstrecken. Auch Busse sind im Einsatz. „Ein Ersatzverkehr zwischen Jakominiplatz und Hauptbahnhof bis zur Umsteigehaltestelle Asperngasse, sowie zwischen Jakominiplatz und Andritz ist eingerichtet.“

Foto auf 5min.at zeigt einen Polizeieinsatz in Graz.
©5 Minuten |
Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Grazer Hauptplatz.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 13:03 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: