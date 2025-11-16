Starke Saison: Grazer Frauenteams im Rathaus geehrt

Beim Empfang waren Vertreterinnen von Sturm und GAK, den Volleyballerinnen des UVC, den Basketballerinnen von UBI, den Handballerinnen der HIB, den Graz 99ers Huskies, dem SV LUV sowie dem Radsportteam Cookina dabei. Die Ergebnisse der vergangenen Saison fallen deutlich aus: Sturm Damen erreichten eine Top-3-Platzierung und erstmals den Europa Cup. Die GAK Damen erzielten ihr bestes Zweitliga-Ergebnis seit dem Wiederaufstieg. UVC und UBI wurden Vizestaatsmeisterinnen. Die Graz 99ers Huskies holten in ihrer ersten Saison in der höchsten Liga gleich den Staatsmeistertitel. Das Team Cookina gewann die Österreichische Rad-Bundesliga 2025.

Ziel: Mehr Sichtbarkeit

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betonte den gesellschaftlichen Aspekt: „Bewegung und Sport stärken den sozialen Zusammenhalt und helfen, Barrieren abzubauen.“ Sie verwies darauf, dass es ihr wichtig sei, Mädchen und Frauen für Sport zu begeistern und Vereine zu unterstützen, die sich im Frauensport engagieren. Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) sagte: „Graz ist Sportstadt und Sportstadt, bist du großer Töchter.“ Er hob hervor, dass die Leistungen der Grazer Frauenteams zeigen, wie viel Potenzial im Frauensport liegt. Die Stadt wolle weiterhin passende Rahmenbedingungen schaffen. Holding-Marketingchef Richard Peer erklärte: „Seit 2020 legt die Holding Graz in ihren Sponsoringverträgen mit den Grazer Sportvereinen den Fokus klar auf die Unterstützung von Frauenteams.“ Die bisherigen Ergebnisse würden zeigen, dass sich dieses Engagement sportlich, gesellschaftlich und wirtschaftlich auszahle.

Förderungen der Holding Graz

Die Holding Graz setzt seit 2020 bei ihren Sponsoringverträgen verstärkt auf Frauenteams. Dadurch entstanden neue Strukturen, etwa die GAK Damen im Jahr 2021 oder die Graz 99ers Huskies 2023. Das Unternehmen berichtet zudem von wirtschaftlichen Effekten. Zu den Entwicklungen zählen 9,3 Millionen Euro GrazGutschein-Umsatz im Jahr 2024, über 90.000 verkaufte Klimatickets sowie mehr als 420.000 Downloads der GrazMobil App.